【新冠肺炎】北京專家：新冠感染不止肺炎，要當「綜合症」看待

自新冠疫情發生以來,類似病情急轉直下的案例經常見諸報端。在武漢參加了救治工作的北京協和醫院醫生李太生日前接受內地媒體《知識分子》採訪。他指,發病後7-14天的肺炎階段的發展對患者預後有著重要意義,又建議對有高風險因素的病人儘早使用免疫球蛋白(IVIG)聯合低分子肝素治療。

2020年3月20日,李太生與北京協和感染內科曹緯副主任等同事以“Hypothesis for potential pathogenesis of SARS-CoV-2 infection—— a review of immune changes inpatients with viral pneumonia”(《 SARS-CoV-2感染潛在發病機制假說——對病毒性肺炎患者免疫變化的回顧》)為題,在《Emerging Microbes & Infections》(《新型微生物與感染》)雜誌發文,首次探討了新冠病毒的潛在發病機制。

他們根據淋巴細胞計數、凝血指標與炎症指標將病程劃分為病毒血症、肺炎和康復/重症三個階段,其中發病後7-14天的肺炎階段的發展對患者預後有著重要意義,並建議對有高風險因素的病人儘早使用免疫球蛋白(IVIG)聯合低分子肝素治療。

北京協和醫院醫生李太生。(網絡圖片)

病情加重的期即給予足量免疫球蛋白

此次新冠疫情,李太生參考此前SARS與MERS疫情經驗以及來自前線同行的檢測資料,他預判重症新冠感染者身上可能會出現 「炎症風暴」 現象—— 免疫系統在病原菌誘發下,持續大量產生炎症細胞因數,啟動免疫細胞並引導其前往感染處,被啟動的免疫細胞又會繼續產生更多細胞素,形成正回饋迴圈,而當同一部位聚集過多免疫細胞時便會引起組織充血、發熱,進而引起高死亡率的急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)。

為儘早遏制這一反應的發生,同時也避免後期大量使用激素可能造成的免疫系統功能下降與後遺症,李太生提出應當在病人病情加重的早期即給予足量的免疫球蛋白(0.3-0.5g/kg.d)。與此同時,在新冠病毒感染者淋巴細胞計數明顯下降,阻礙抗體生成的情況下,注射免疫球蛋白還可以加強患者免疫力,結合覆蓋所有可能病原體的抗菌治療,降低合併細菌、真菌感染的風險。

3月7日,江西南昌,在南昌大學第一附屬醫院象湖院區,醫護人員進入隔離病房潛在污染區。(中新社)

經過討論後,他的這一想法被納入1月25日發佈的《北京協和醫院關於「新型冠狀病毒感染的肺炎」診療建議方案(V2.0)》,並在1月30日於座談會上彙報給李克強。

來到武漢後,李太生表示,他的預判被證明是正確的。他發現,武漢同濟醫院中法新城院區收治患者的關鍵炎症指標(C反應蛋白、白介素-6)升高之嚴重甚至超出之前的想像,確切證明了「炎症風暴」的存在。

李太生特別提醒,「臨床醫生的經驗、基本功非常重要,預判合併菌種感染,提前把抗生素恰當地用上,就能救活很多病人。」

感染新冠病毒是否會造成患者免疫系統的長期缺陷?李太生表示,對新冠而言,討論後遺症還太早,據他觀察,新冠輕症感染者和重症感染者的細胞亞型改變是不一樣的,輕症患者可以完全恢復,而重症患者如何恢復、是否會恢復還尚不明確。

武漢亞心總醫院隔離病房內。(資料圖片)

僅依據呼吸系統變化進行治療病情或「突然」加重

談到這些天治療重症患者最大的體會,李太生多次表示,「不能只把新冠感染當成一個肺炎來治療,而要將其看待為『新冠感染綜合症』!」對比輕重症患者的臨床表現,李太生發現,淋巴細胞計數、炎症細胞因數、凝血指標的加速變化往往預示著患者病情的加重,且早於呼吸系統症狀出現變化,這些應作為判斷患者病程重要的標準之一。

他說:「如果醫生僅依據呼吸系統變化進行對症治療,而忽視上述指標的變化,那麼便很可能出現患者症狀『突然』加重的現象,再給予相應治療也都為時已晚。」

(知識分子)