【新冠肺炎】習近平戴不戴口罩有深意

內地新冠肺炎疫情形勢緩解，中共領導人習近平3月29日在浙江考察企業復工復產情況，從新華社發佈的現場照片看，習近平在寧波舟山港穿山港區碼頭上沒有佩戴口罩引發關注。

據報道，習近平在穿山港區2號集裝箱泊位察看碼頭現場作業情況時之所以沒有戴口罩，是因為空氣清新，環境空曠，人員之間保持着比較大的距離。

不過，習近平在寧波考察過程中，只要是在辦公大樓、生產車間等室內環境中，仍然全程佩戴着口罩。

其實，自新冠肺炎疫情爆發後，習近平赴北京、湖北等地考察時全程都佩戴着口罩。

2月10日，習近平在北京市朝陽區安貞街道安華里社區考察調研，不僅戴口罩、量體温，還對社區的群眾說：「非常時期就不握手了。」

3月10日，習近平赴武漢考察疫情防控。根據新華社發佈的照片看，習近平與隨行人員均佩戴N95口罩。

對於習近平此次浙江之行，新華社稱大有深意：當前疫情防控工作，一是決不能鬆勁，二是要精準施策。

3月30日，武漢武商廣場內，一名工作人員為顧客試粧。當日，武商、中商、漢商武漢三大商業集團旗下主要購物中心和楚河漢街等商業網點恢復營業。（中新社）

同時，中央明確提出，要以省域為單元推動經濟社會秩序恢復。所轄縣區均為低風險的省份，要全面恢復正常生產生活秩序。除湖北、北京以外，對於省內仍有中風險縣區的省份，要做好精準防控，有序恢復生產生活秩序。

中國工程院院士鍾南山此前在出席新冠肺炎疫情發佈會時，也曾出現不戴口罩的情況。廣東省疾控中心曾發布口罩使用指引，指出普通民眾在室外通風處（公園、小區、街道）與其他人保持2米以上的距離、通風良好的辦公室、獨處或家庭成員都健康（居家、開車）的情況下，都不需要佩戴口罩。