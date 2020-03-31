湖南火車撞塌方體翻側　事發前有村民曾兩次報警並揮動衣服示警

昨日（30日）上午11時40分，內地一列客運火車（濟南往廣州）在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內一廢舊車站附近出軌翻側起火。湖南省郴州市政府表示，事故已造成1人死亡、4人重傷、123人輕傷。 肇事原因為列車撞上塌方體。內媒《新京報》報道指，有村民稱事發前曾經兩次報警，發出預警信息，並爬到天橋上面揮動衣服示警。

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中國鐵路廣州局集團指，受連日降雨影響，京廣線馬田墟至棲鳳渡站下行區間發生線路塌方，失事的T179次（濟南至廣州）列車運行至該區段時，火車司機發現後立即採取緊急制動措施，列車撞上塌方體，導致機後第一節發電車起火，第二至六節車廂脫線傾覆。

據《新京報》30日報道，事發前有村民稱曾發出預警信息。當日一名村民看到「鐵軌上的電線在晃動」，又看到一堆由山泥和樹木組成的塌方體，於是立即跑回家報警。該村民聲稱，自己於11時29分撥打第一個報警電話，反映鐵路上有塌方體的情況，並讓派出所馬上聯繫鐵路部門停車。報警後，該村民又返回塌方體附近的天橋，再次報警。手機通話記錄顯示，事發前的11時29分、11時34分，該村民曾撥打電話報警。

內媒《新京報》報道指，有村民稱事發前曾經報警，發出預警信息。圖為報警的村民。（影片截圖）

至事發前一刻，該村民更爬到天橋上面，將衣服脫掉，用力揮動，希望引起列車司機的注意。該村民形容，從距離火車幾百米的時候就晃動衣服，但列車並沒有減速，在撞到塌方體後轟然側翻。

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有坐在靠近窗戶座位的乘客指，事發時感覺到一陣急剎車，整個人被甩出去至少2米。也有乘客指列車的側翻毫無預兆，自己「來不及反應就暈過去了」。其中一名乘客隨著車廂翻倒撞在桌椅上，「連砸帶摔的，摔得我骨折，胸部骨折」。

此外，據廣州鐵路通報，今日（31日）9時01分，經鐵路部門緊張搶修，京廣鐵路郴州段塌方區段上下行線路恢復通車。

(綜合報道)