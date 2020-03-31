【新冠肺炎】復工遭遇歐美閉店潮：中國外貿企業身陷險境

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，世界經濟受到嚴重衝擊。目前，中國的新冠肺炎疫情正逐步得到控制，但在國際疫情的影響下，中國外貿企業、跨境電商越發感受到危機重重。

為有效防控新冠疫情，中國在全國範圍內採取了嚴格的防疫措施，中國經濟也因此受重創，諸多外貿企業都面臨嚴重的生存問題。中國海關總署3月發佈的數據顯示，中國前兩個月外貿進出口額4.12萬億元人民幣，貨物貿易按年下降9.6%，其中出口為2.04萬億元人民幣，按年下降15.9%。

當地時間3月28日，美國舊金山灣區民眾在位於福斯特城的Costco超市外冒雨排起長隊，等候購買物資。（中新社）

而隨着大陸疫情防控形勢的好轉，不少人以為各企業生產銷售的拐點即將來到，但海外疫情的大規模爆發造成的影響超出了很多人的預期。

隨着海外疫情的加重，歐美出現了門店關閉潮，如美國零售業在一週內關閉近5萬個門店，至少90個全國性零售商處於虧損狀態，阿迪達斯、耐克等多個知名運動服飾品牌宣布關閉在歐美的多家門店……中國的外貿企業訂單也隨之大減。

以與全球200多個國家和地區有貿易往來的「世界超市」浙江義烏為例，2018年底義烏外貿網商賬戶數超14萬戶，外貿網商密度在全中國居次席，每天有800多萬個包裹由此發往全球各地，歐美市場是義烏跨境電商的重要市場，但現在義烏的供應商被取消了4月底之後全部的訂單。

在歐美地區需求佔近四成出口額的廣東東莞，已出現外貿企業老闆「跑路」現象，諸多企業已暫停生產線或招工計劃，「上半場我們抓緊復工，客戶問我們什麼時候能發貨。下半場又變成了很多客戶店鋪都關了，訂單都取消了，我們追着客戶問能不能準時收貨」 。

在艱難中重啟 在陣痛中復甦，圖為3月19日一名湖北荊州的務工人員進入候車室，準備搭乘專列至廣東返崗就業。（新華社）

受封倉、物流不暢等影響，中國跨境電商群體也身陷險境。以跨國電子商務巨頭亞馬遜為例，其40％的暢銷商品來自於中國，亞馬遜於3月17日向中國賣家發出「FBA非必要商品停止入庫」的郵件通知。

郵件談及，為緩解生活必需品、醫療用品等物品的短缺，3月17日至4月5日亞馬遜歐洲和美國站點的FBA倉庫（亞馬遜提供給賣家的倉庫）優先接受生活必需品和醫療用品，非生活必需品或醫療用品目前不能發往FBA倉庫。

從目前海外疫情蔓延的形勢來看，除防疫物品外，歐美對中國出口商品需求急劇減少的趨勢短期內並不會逆轉。抗疫防疫工作取得明顯效果之後，中共也正在全力將工作重心轉移到如何恢復經濟發展上。

疫情爆發後，歐美旅遊、零售等行業也受到嚴重衝擊。圖為空曠的華盛頓國家廣場。（中新社）

中國各個地方出台了相關扶持政策，以上海為例，多個部門於3月24日聯合推出了《關於服務外貿中小企業 加強出口信用保單融資有關工作》的通知，建設銀行方面提供首期100億元人民幣專項信貸額度，重點支持出口量3,000萬美元以下的上海外貿中小企業復工復產復市，加強保單融資，助力外貿企業克服疫情的不利影響。

中國商務部有關人士在3月26日對外表示，將積極有序推動外貿企業復工復產，保障重要企業和關鍵產品生產出口，支持企業通過網上洽談、網上參展等方式主動抓訂單。

而習近平於3月29日現身浙江考察寧波港口及當地園區復工復產情況，作為其今年自農曆春節後的二度離京地方視察，這更是被視為中共發出的全力恢復經濟生產的重要信號。

3月29日下午，中國領導人習近平先後來到寧波舟山港穿山港區碼頭、北侖大碶高端汽配模具園區，了解港口和園區企業復工復產情況。（新浪微博@新華視點）

對於中國來說，這場疫情不僅是對其現代疫情防禦體系的重大考驗，也是突發危機之下中國經濟如何自救的大考。

考試還在繼續，試題還在更新，全球各色目前也正拭目以待。