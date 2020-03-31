【新冠肺炎】公眾如何應對無症狀感染者？專家：保持安全社交距離

內地新冠肺炎疫情持續，除了防範境外輸入病例外，無症狀感染者也成為防疫重點之一。 無症狀感染者真的沒有症狀嗎？他們如何被發現？傳染力又如何？針對外界的種種疑問，國家衛健委專家組成員、傳染病專家蔣榮猛在接受內媒《界面新聞》採訪時強調，雖然無症狀感染者不容易被發現，有一定傳染力，但普通人只有在沒有防護的情況下，和核酸陽性的無症狀感染者近距離密切接觸才有可能被感染，平時保持安全社交距離便可預防。

國家衛生健康委專家組成員蔣榮猛。（北京日報）

據介紹，蔣榮猛是國家傳染病諮詢專家委員會成員，曾參與國家十餘個傳染病診斷標準和診療方案的制定。2003年沙士（SARS）疫情中，他被抽調到北京，負責甄別全市的SARS疑似患者，也曾赴國外從事伊波拉和鼠疫防治工作。自從1月9日受國家衛健委委派，蔣榮猛已經在武漢救治前線80餘天，是在武漢指導工作時間最長的專家之一。

關於如何理解無症狀感染者，蔣榮猛表示，病毒核酸檢測陽性不一定意味著有傳染力。如果是在潛伏期發現的核酸陽性，還沒有出現症狀，那麼可能有兩種結局。第一種情況是他是可能會發病，如果發病就不算無症狀感染者。第二種情況，如果他過了潛伏期，沒有出現發熱、肺炎等症狀，才是真正的無症狀感染者。

蔣榮猛稱，還有一種情形是這個人是在疾病恢復期查到核酸陽性，這個時候如果查出來抗體陽性，同時也有核酸陽性。「我不太認為它有傳染性。因為他已經產生保護性抗體，抗體是可以把病毒給清除的。但他仍然是算作無症狀感染者。」

3月20日，湖北宜昌西陵區西陵街道石板溪社區幹部在門口檢查進出市民的健康碼和體溫。（新華社）

無症狀感染者如何被發現？又如何對無症狀感染者進行報告和管理？蔣榮猛表示，無症狀感染者由於沒有臨床症狀，幾乎不會因主動就診而被發現，目前主要通過密切接觸者篩查、聚集性疫情調查和傳染源追蹤調查等途徑發現。

據他介紹，國家衛健委1月28日發布的新型冠狀病毒肺炎防控方案（第三版）就已提到「無症狀感染者」，要求及時發現和報告疑似病例和確診病例，以及感輕症病例和無症狀感染者，並提出對無症狀感染者及其密切接觸者採取和疑似病例、確診病例、輕症病例一樣的報告、管理措施。

此外，2月7日發布的防控方案（第四版）規定，各級各類醫療衛生機構發現無症狀感染者，應當對其採取集中隔離14天，或隔離7天后核酸檢測陰性可解除隔離。方案還要求在2小時內進行網絡直報，縣、區級疾控機構在接到無症狀感染者報告後，24小時內要完成個案的調查，及時進行密切接觸者登記，並採取隔離措施。此後的防控方案更新版對無症狀感染者的定義更加細緻，並提出無症狀感染者的密切接觸者特需要進行14天的醫學觀察。

蔣榮猛認為，內地對於無症狀感染者的防控方案就已經非常嚴格了，再優化也不知道怎麼優化了，因此他歡迎全民參與、全民獻策，提出意見。

3月19日，在位於瀋陽的中國醫科大學附屬第四醫院病房樓，醫護人員為入院人員測量體溫。（新華社）

關於無症狀感染者所佔的比例，蔣榮猛表示，截止2月11日，內地報告了72314例確診病例，當時已經接近確診病例高峰，其中無症狀感染者是889例（1.2%）。蔣榮猛稱，這個數據也不可能是2月11日一天才報告出來的，而是累計起來的一個數，現在的無症狀感染者肯定是比原來少的。

「只不過那段時間大家正在關注重症患者，因為要降低病死率，都沒那麼多精力去強調關注無症狀感染者。」他認為，目前無症狀感染者沒有變多，而是現在輿情多了，媒體和公眾也開始關注無症狀感染者了。

河南省3月28日出現內地唯一一宗本土確診病例。圖為3月19日，河南民眾戴口罩乘坐地鐵。（中新社）

有關無症狀感染者的傳染力，蔣榮猛稱，無症狀感染者不會出現咳嗽等症狀，也就不太容易排出病毒，傳染力較弱。他認為，傳染力不能光看感染者有沒有症狀，關鍵是看暴露方式，比如近距離接觸、沒有防護，傳染力肯定更大一些。

有人為自己周圍可能存在無症狀感染者而擔心被感染，也有人擔心自己可能是無症狀感染者有傳給他人的風險。蔣榮猛指出，雖然無症狀感染者因為沒有症狀不去就診，不容易被發現，有一定傳染力，但公眾只有在沒有防護的情況下，和核酸陽性的無症狀感染者近距離密切接觸才有可能被感染，平時保持安全社交距離（如1-2米）便可預防。

對於公眾來說，如果核酸檢測陽性，但無任何症狀，就不需要過度關注，也不需要特殊治療，配合疾控人員做好隔離和觀察即可；如果是單純抗體陽性，說明已經產生了免疫力，更不用擔心傳染力，也不用擔心會發病。對於公眾而言，如果沒有症狀，沒有新冠病毒感染者的密切接觸史，除非參與調查，否則沒必要去做檢測。

（界面新聞）