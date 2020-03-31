湖南火車撞塌方體翻側　26歲鐵路乘警處置事故時死亡

昨日（30日）上午11時40分，內地一列客運火車（濟南往廣州）在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內一廢舊車站附近出軌翻側起火。湖南省郴州市政府表示，事故已造成1人死亡、4人重傷、123人輕傷。 據《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」今日（31日）報道，死者為濟南鐵路公安處的一名26歲鐵路乘警。

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中國鐵路廣州局集團指，受連日降雨影響，京廣線馬田墟至棲鳳渡站下行區間發生線路塌方，失事的T179次（濟南至廣州）列車運行至該區段時，火車司機發現後立即採取緊急制動措施，列車撞上塌方體，導致機後第一節發電車起火，第二至六節車廂脫線傾覆。

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」報道指，事故造成1名鐵路乘警死亡，5名鐵路工作人員輕傷；有4名旅客重傷、118名旅客輕傷。所有傷者均已送往當地醫院救治或觀察。

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報道指，該死亡乘警為濟南鐵路公安處乘警支隊跟車警察于忠元，他在值乘T179次列車時，趕赴處置警情期間火車突發出軌翻側，經現場搶救無效後死亡，年僅26歲。

報道又指，于忠元2017年考入濟南鐵路公安局濟南公安處，自參加工作以來，長期擔任T179/180次列車乘警長。

于忠元的同事對此事悲痛不已，表示「你為人謙遜，幹事踏實」、「你用無悔無畏堅守從警初心，用忠誠擔當護衛列車和旅客平安歸來，自己卻失約了」、「今晚所有戰友為你照亮回家的路，好兄弟一路走好」。目前，濟南鐵路公安處已經派人趕赴郴州，處理犧牲乘警的善後事宜。

（綜合報道）