新冠肺炎｜國家衛健委主任與美衛生部長通話：願攜手應對疫情

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，據國家衛健委官網消息，國家衛健委主任馬曉偉和美國衛生與公眾服務部部長阿扎（Alex Azar）昨日（30日）晚上通電話，就當前兩國疫情防控進展及下一步合作交換意見。

國家衛健委主任馬曉偉表示，中方願與美方保持疫情信息溝通和協調行動。（資料圖片）

馬曉偉在通話中表示，中國疫情防控形勢持續向好，中方將繼續堅持把患者救治擺在首位，採取嚴格的防控措施，有序恢復正常醫療服務秩序。

馬曉偉指，中美兩國在衛生領域長期保持多領域、多渠道和全方位合作態勢。中方本著公開、透明和負責任態度，與包括美國在內的國際社會攜手應對疫情。中方願與美方保持疫情信息溝通和協調行動，深化技術交流和經驗分享，攜手支持全球範圍內抗擊疫情的國際行動，共同維護全球衛生安全。

美國衛生與公眾服務部部長阿扎表示，中方有關防控經驗和創新舉措對美方當前疫情應對具有借鑒意義。(資料圖片)

阿扎高度讚賞中方為抗擊疫情付出的努力和取得的巨大成績，感謝中方就疫情防控與美方保持密切溝通。此外，他也表示中方有關防控經驗和創新舉措對美方當前疫情應對具有借鑒意義，美方願與中方進一步加強交流，中美衛生健康合作將開啟新篇章。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月30日在白宮玫瑰園新聞記者會上回應有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫工作時說，收到多國捐助的抗疫物資，包括俄羅斯和中國。特朗普說：「中國給了我們一些物資，這很棒。俄羅斯給我們非常、非常大飛機裝載的物資，包括醫療設備，非常好。」

根據美國約翰斯・霍普金斯大學發布數據顯示，截至香港時間3月31日中午12時左右，美國確診個案新增2,732‬個，至164,539個，死亡個案達3,164個，增加186個。