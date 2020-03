新冠肺炎｜中外科研團隊發現新冠病毒抑制劑　有助藥物研發

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延,科研人員指新型冠狀病毒的自然宿主是蝙蝠。 來自中國、美國及新加坡科研人員今日(31日)發表一項最新研究,通過對蝙蝠細胞的兩萬多個基因進行系統全面的篩查,確定了數十個病毒複製所依賴的關鍵蝙蝠基因,並發現了一個共同的新的宿主基因MTHFD1。 研究又發現宿主蛋白MTHFD1的抑製劑carolacton可有效抑制新冠病毒複製。該研究成果不僅能助力新冠病毒藥物研發,更為人類未來抗擊突發病毒流行打下基礎。

科研人員通過對蝙蝠細胞的兩萬多個基因進行系統全面的篩查,確定了數十個病毒複製所依賴的關鍵蝙蝠基因,並發現了一個共同的新的宿主基因MTHFD1。( 漁農自然護理署)

3月31日,清華大學結構生物學高精尖創新中心、杜克-新加坡國立大學醫學院、中國疾控中心、中科院動物研究所、美國杜克大學的研究團隊聯合在論文預印本網站BioRxiv在線發表了一項最新研究,題目為「Orthogonal genome-wide screenings in bat cells identify MTHFD1 as a target of broad antiviral therapy」。該研究尚未經同行評議。

論文中提到,蝙蝠是伊波拉病毒、SARS-CoV(嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒)、MERS-CoV(中東呼吸綜合症冠狀病毒)、亨尼巴病毒屬和新冠病毒等病毒的天然宿主。研究團隊試圖從蝙蝠基因組分析入手,使用領先的功能基因組學方法,系統地尋找病毒生命周期依賴的宿主因子,通過理解病毒-宿主因子的相互作用的分子機制來尋找新的抗病毒藥物靶點。

研究團隊發現,RNA病毒包括腮腺炎病毒、馬六甲病毒、寨卡病毒等都對MTHFD1的缺失非常敏感,而MTHFD1的抑制劑carolacton對於上述病毒的複製有非常強的抑制作用。這個現象在蝙蝠和人類細胞都很顯著。carolacton是一種天然產物,被作為抗生素候選分子用於抑制細菌的菌膜生成。

研究團隊發現carolacton也能有效的抑制新冠病毒在人體細胞中的複製,而且抗病毒有效濃度遠遠低於細胞毒性濃度,展示出了良好的成藥性。

據悉,研究團隊後續將在動物感染模型上進一步對carolacton及其衍生物的抗病毒功能進行臨床前測試,希望能將其作為一種廣譜抗病毒藥物早日推向臨床。MTHFD1相關的基因對病毒的影響及其藥物靶向的研究也有望提供更多的候選藥物分子。

(《澎湃新聞》)