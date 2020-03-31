【新冠肺炎】研究：有無症狀感染者「陽轉陰」多日後再次呈陽性

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。中央疫情工作領導小組會議昨日（30日）提出要求，加強無症狀感染者防控。國家衛生健康委亦宣布，從4月1日起，將在每日疫情通報中，公佈無症狀感染者的報告、轉歸和管理情況。

「無症狀感染者」是指對新型冠狀病毒測試呈陽性，但沒有臨床可識別病徵的感染者。一項內地研究發現，有無症狀感染者核酸檢測陽轉陰多日後，再次出現陽性。故研究建議在條件允許情況下，應在無症狀感染者解除醫學觀察後，再開展2至4周的健康監測，防止「復陽」後成為新的傳染源。

研究建議在條件允許情況下，應在無症狀感染者解除醫學觀察後，再開展2至4周的健康監測，防止「復陽」後成為新的傳染源。（中新社）

該研究題為，《江蘇省揚州市新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者的特徵分析》，作者為揚州市疾控中心李錦成、徐勤等人，3月18日刊發於《實用臨床醫藥雜誌》。

研究以1月21日至2月29日，揚州市的14宗無症狀感染者為對象，其中男、女各7宗，年齡最小8月齡，最大73歲，平均年齡38.7歲。他們末次暴露到核酸檢測陽性時間最長為19天，平均時間為13.8 天；咽拭子核酸檢測陽性轉為陰性的時間為8至21天，平均為10.9天；一名8月齡嬰兒核酸檢測陽性持續21天。

轉陰三次後再轉陽

,研究發現，截至2月29日，該14宗無症狀感染者中，13宗咽拭子標本核酸檢測為陰性，卻有1宗初次咽拭子標本核酸檢測陽性後，第9、15、 17天連續3次咽拭子標本核酸檢測為陰性，到第28天咽拭子標本核酸檢測為陽性。

研究認為，由於無症狀感染者存在一定比例，且他們也可成為感染源，僅根據有無臨床症狀來篩查和管理確診病例及無症狀感染者的密切接觸者，無法實現隔離傳染源的目的。對確診病例及無症狀感染者的密切接觸者，應做到邊排查邊採樣，儘早檢測，及時發現和控制傳染源，以防範處於排毒期的無症狀感染者。

對於上述連續3次核酸檢測陰性後又「轉陽」的情況，研究建議，無症狀感染者在解除專業醫學觀察後，依然要採取居家隔離措施。參照確診病例出院後管理措施，解除專業醫學觀察後第2周和第4周進行複診，採集咽拭子標本進行核酸檢測。並開展身體健康狀況監測，同時開展血清特異性抗體IgM和IgG檢測，防止無症狀感染者復陽成為新的傳染源。