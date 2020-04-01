新冠肺炎｜紐約州從中國訂購1.7萬台呼吸機　預計只能收到2500台

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）當地時間3月31日（周二）在新聞發布會上表示，紐約州已經從中國訂購了1.7萬台呼吸機，但該州預計只能收到2500台。

科莫表示，紐約州已經從中國訂購了1.7萬台呼吸機，每台2.5萬美元 （折合約19萬4千港元）。但該州預計只能得到2500台，因為加州、伊利諾州以及聯邦政府都訂購了同樣的呼吸機。科莫還指責聯邦應急管理署（Federal Emergency Management Agency）搶購呼吸機，推高了價格。

紐約州長科莫表示，已經從中國訂購了1.7萬台呼吸機，但該州預計只能收到2500台。（資料圖片）

根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間4月1日上午7時，美國確診個案新增23,380宗，至187,919宗，死亡個案達3,873宗，增加709宗。重災區紐約州新增9,333宗確診個案，累計增至75,833宗，佔全國四成。死亡個案增至1,550宗。

中國工信部產業政策與法規司司長許科敏3月30日稱，近期疫情在全球快速蔓延，國外對醫療裝備的需求急劇增長，特別對有創呼吸機的需求量特別大。他表示，中國有創呼吸機生產企業共21家，其中8家的主要產品（周產能約2200台）取得了歐盟強制性CE認證，約佔全球產能1/5；目前已簽訂單量約2萬台，而且每天還有大量的國際意向訂單在洽談。

他指出，據不完全統計，3月19日以來短短10天，在保障國內需求下，已緊急向國外提供有創呼吸機1700多台，達到今年以來提供國內總量的一半。

不過，許科敏強調，一台呼吸機有上千個零件，主要的零件供應商不僅有在中國的，也有一些在國外包括歐洲；在疫情影響下，「想大規模增產並非易事，全部滿足所有需求也是不現實的」。

（綜合報道）