【新冠肺炎．觀察】中美共同抗「疫」與南海角逐為何同步存在？

「中國給我們送來了一批物資，非常好的物資。」據美國有線電視新聞網（CNN）報道，當地時間3月30日，美國總統特朗普在白宮玫瑰園召開新聞發佈會，介紹本國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）防控情況時稱，美國已收到中俄等國援助的醫療物資。

疫情防控：特朗普的轉變

3月27日，二十國集團（G20）特別視像峰會的第二天，中美兩國國家元首習近平與特朗普就防控新冠肺炎病毒和兩國關係問題再次通話。特朗普詳細詢問並聆聽了中方的防控經驗和舉措，表示很高興看到中國抗疫取得積極進展，中國經驗「對我很有啟發」。對於中方提出的「共同努力加強合作，努力發展不對抗、相互尊重、合作共贏關係」主張，特朗普作出積極呼應，表示「我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中力量開展抗疫合作」，中方關切在美中國公民和留學生的安全與健康，特朗普承諾將「保護好」他們，因為「美國人民非常尊敬和喜歡中國人民」。

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這不僅與幾天之前特朗普和自己的幕僚們動輒把「中國病毒」「武漢病毒」掛在嘴邊、大有領銜中美兩國輿情口水戰的態度判若兩人，也與7周之前——即2月7日中美兩國元首就疫情首次通話時的姿態截然不同。

彼時，中國正因為新冠肺炎疫情身處「水深火熱」而美國袖手「隔岸觀景」，認為「美國有最雄厚的資源」的特朗普，對中國敷衍地口頭表示「美國全力支持中國抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情」卻缺乏後記實際行動，⁬其商務部長羅斯（Wilbur Ross）甚至公然表示中國的疫情有助於工作機會回流美國，是美國的勝利。

據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的全球新冠肺炎疫情實時統計系統，截至美國東部時間3月30日晚6點，全美共報告新冠肺炎確診病例161,367例，死亡2,956例，治癒5,595例。在過去24小時，全美新增確診病例21,692例，新增死亡病例520例。其中，紐約州的確診患者66,497例，紐約市37,453例。疫情超出意料的高速爆發，終於讓特朗普停止中美病毒源頭爭論、媒體機構運作、信息互通欠缺的口水戰，開始認真着手應對疫情。「中美應該合作」抗疫似乎已經是全世界的共識。

近年來，中美在南海展示軍事存在的動作越來越頻繁，圖為2017年10月，解放軍空軍「強軍先鋒飛行大隊」執行南海戰巡任務。 （新華社）

南海角力：中美互相威懾依然

但是目前看來，這種合作也僅止步於對抗新冠肺炎疫情。不僅是此前香港01已經有文章所闡述，美國在台灣、新疆以及香港等中國區域治理以及國土統一上存在的太多的利益衝突，在科技以及貿易領域的競爭毫無緩和迹象。雙方此前一直有所克制的南海軍事角力，在近期同樣有抬頭迹象。

2019年4月20日，美軍第七艦隊旗艦「藍嶺」號訪港。（Getty）

美國第七艦隊3月23日在其臉書（FaceBook）頁面上，公開導彈驅逐艦貝瑞號(USS Barry)試射導彈的圖片，引發美方對華軍事行動升級的猜測。同一天，中國海軍也在官方微博發佈近日在南海進行反潛演習的畫面，還擊美方意味甚濃。

3月19日，菲律賓東部水域上，美軍發射了標準二型中程導彈 (Standard Missile-2)。此外，另一艘導彈巡洋艦希羅號（USS Shiloh）也在演習期間也發射了同樣的導彈。《南華早報》引述軍事分析家的觀點稱，美國海軍的實彈射擊演習可以被視為對解放軍的警告。「美國海軍擔心中國可能將導彈當作兩國區域軍事衝突的王牌。第七艦隊希望警告北京，表示其可攔截來自中國的導彈。」而中國海軍也發佈其在南海某海域上空展開協同反潛訓練的畫面。外界多認為，兩國都在傳達相同訊息——在關注疫情的同時，軍事上也都已做好充分準備。

為什麼？

為什麼美國在新冠肺炎病毒已經「大軍入境」的情況下，還不忘在南海對解放軍「秀肌肉」？雖然美國軍力遠勝於中國，但是近年來中國軍隊尤其是海軍在裝備和武器上的快速更更新換代，還是讓美軍倍感壓力是主要原因。2019年6月，解放軍火箭部隊在南海區域進行導彈試射時，有「航母殺手」成為的東風-21D（射程1500公里）和有「關島殺手」之稱的反艦彈道東風-26就已經重裝上陣。

中國軍方在2015年9月3日的抗戰勝利70周年閲兵儀式上，首次公開了東風-21D導彈，並明確表示它是打擊艦船目標的陸基彈道導彈。2016年2月4日，中國媒體公布了一組駐北方火箭軍部隊冒着嚴寒低温執行了實彈發射任務的視頻，從中國中央電視台公開的畫面上看，發射的導彈疑似東風21C/D型中程戰略導彈，其彈頭是「採用了帶空氣舵的雙錐體」新彈頭。有媒體報道稱，解放軍南部戰區的一個火箭軍導彈旅在2018年初開始裝備東風-21D的最新改型。

2015年九三閱兵式上出現的東風-21D。（資料圖片）

東風-26是繼東風-21D後世界現役第二種大型中遠程反艦彈道導彈，它同樣出現在2015年的9·3抗日戰爭閲兵中。中國中央電視台於閲兵後的專題報道中則表示：東風-21D和東風-26是兩款搭配使用的武器（構築中程和遠程兩道反艦網），東風-26能在進入大氣層後以超高音速飛行的同時自動尋找目標，從而有攻擊動態目標(航母)的能力，這是前蘇聯和諸多國家始終未能攻克的難題，而中國獨步研發成功並且已經量產，並暗示東風-26的智能彈頭發展比東風-21D更晚，所以科技程度更先進一些，但兩者所用原理相同。2018年4月26日，中國國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙大校在回答記者提問時，公布東風26導彈通過作戰檢驗，已經正式列裝火箭軍的消息。

中共建國70周年閲兵上的DF-26。（央視視頻截圖）

自2018年美國更改國防戰略轉為「大國競爭」以後，美國加強了在南海地區的軍事活動。2019年，隨着美軍在印-太地區部署的艦艇數量激增，美軍在南海地區繼續保持高強度軍事活動態勢，航母、兩棲攻擊艦、轟炸機等主要戰略力量頻繁進出南海活動，海空偵察力量密集開展各類偵察行動，「闖島闖礁式」的「航行自由行動」快速增加，軍事外交力度空前。

新冠肺炎疫情期間，中美在南海、亞太區域動作頻頻。南海，顯然已經成為中美之間海上戰略競爭的前沿。中美關係已經處於低潮，即使2020年1月已經簽訂階段性貿易協議、即便目前的新冠肺炎疫情，已經嚴重到迫使中美必須和所有國家一起合作並領導全球走出這場疫情造成的經濟「沼澤」，也難以緩和雙方的競爭關係。美國媒體曾報道，美軍艦隊2020年3月中旬曾多次進入南海，還與美軍其他艦艇開展聯合行動。巧合的是，中國近期也在南海島礁啟用綜合研究中心。3月26日中國國防部新聞發言人曾批評美方在南海的「挑釁性危險行動」。

此外，在疫情發生後，中國成為疫苗研製過程中美國最大的競爭對手，且其頻頻向疫情嚴重的國家派遣醫療隊並分享抗疫經驗，顯示中國正在爭取國際領導地位，這顯然加劇了美國此前的焦慮——中國崛起並呈現出將改變世界格局的苗頭，讓美國執政者如坐鍼氈。