新冠肺炎｜中國駐紐約總領館：數名留學生確診　有學生現疑似徵狀

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，美國也成為重災區。 據央視今日（1日）報道，中國駐紐約總領館表示，駐紐約總領館領區（包括紐約州、新澤西州、康涅狄格州等十州）各級各類學校中國留學人員的數量接近15萬，截至目前留學人員中已經出現了幾例確診病例，也有個別出現疑似徵狀的學生。總領館已為留學人員提供防疫物資。

總領館稱，堅決落實為留學人員發放「健康包」的要求，迄今已經向領區高校學聯會發出了5萬個醫用外科口罩，通過他們發放給最急需的留學人員。（中國駐紐約總領事館微信公眾號）

中國駐紐約總領館表示，總領事黃屏大使親自給46所中國留學人員集中的美國高校校長寫信，敦促校方在學校關閉後為學生提供食宿便利，確保留學人員的身份合法，反對任何歧視行為和言行，保障留學人員的合法權益。

總領館稱，堅決落實為留學人員發放「健康包」的要求，迄今已經向領區高校學聯會發出了5萬個醫用外科口罩，通過他們發放給最急需的留學人員。

對於一些中國留學生家長提出，希望中國政府增加恢復自紐約至國內的航班或派包機接子女回國。總領館回應稱，當前，疫情在全球範圍內快速蔓延，境外疫情的蔓延又給中國疫情防控帶來新的挑戰。疾控專家根據世界衛生組織的勸告，提出在當前形勢下應最大限度減少跨境流動。中國抗疫經驗也充分表明，居家隔離和減少旅行是自我保護和隔斷病毒社區傳播的最佳途徑。

總領館指，會一直在與國內相關部門保持溝通。中國民航局有關負責人日前表示，對需求集中、飛行目的地有疫情防控保障能力的城市，將視情啟動重大航空運輸保障機制，及時開通臨時加班和包機。總領館將根據國內統一部署，盡最大努力做好相關協調配合工作。

根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間4月1日上午7時，美國確診個案新增23,380宗，至187,919宗，死亡個案達3,873宗，增加709宗。重災區紐約州新增9,333宗確診個案，累計增至75,833宗，佔全國四成。死亡個案增至1,550宗。

（央視）