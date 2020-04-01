新冠肺炎｜商務部鍾山：建立重點外企聯繫服務制度，助其復工復產

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地趨緩，4月1日出版的中共黨媒《求是》雜誌刊發了商務部黨組書記、部長鍾山撰寫的題為《積極應對疫情衝擊穩住外貿外資基本盤》的文章。 文章指，疫情疊加中美經貿摩擦、世界經濟下行等因素，給中國外貿外資發展帶來供需兩端的雙重壓力。支持幫助外資企業復工復產是穩外資工作的當務之急，要建立重點外資企業聯繫服務制度。

文章指，支持幫助外資企業復工復產是穩外資工作的當務之急，要建立重點外資企業聯繫服務制度。（中新社）

文章稱，在做好疫情防控前提下，支持幫助外資企業復工復產是穩外資工作的當務之急。要優先保障在全球產業鏈供應鏈中有重要影響的外資龍頭企業和配套企業復工復產，協調推動上下游企業同步復工。建立重點外資企業聯繫服務制度，加強與外資企業協會、外國商會和企業聯繫，及時解決外資企業復工復產中的跨部門難題，保障近期出台的應對疫情影響的各項幫扶政策對內外資企業一視同仁。

文章指，要抓好標誌性重大項目落地。做好穩外資工作，對於在建外資大項目，開展「點對點」服務保障，協調解決用地、用工、水電、物流等問題，保障企業投資按計劃進行。創新和優化招商引資方式，通過網上洽談、視頻會議、在線簽約等方式，整合各類招商資源，持續推進投資促進和招商工作。

文章稱，要加大對外開放力度。堅持以高水平開放促進深層次改革、促進高質量發展。修訂外商投資准入負面清單既是當前穩外資的需要，也是進一步擴大開放的舉措。抓緊進一步縮減全國和自貿試驗區負面清單，重點加大金融等服務業對外開放力度。擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資投向先進製造業、新興產業、高新技術、節能環保等領域。落實國家區域發展戰略，推動中西部地區加大承接外資產業轉移力度。加快對外開放高地建設，賦予自貿試驗區更大改革自主權，加快推進海南自由貿易港建設。

（綜合報道）