【新冠肺炎】「無症狀病例」開誠布公　內地網民為何仍憂心？

4月1日，國家衛健委首次在每日疫情通報中，公布無症狀病例數據，當天共新增130宗無症狀感染者，並有2宗轉為確診病例。至於確診病例則增加36宗，35宗為境外輸入，廣東錄得1宗本地病例，官方表示為「湖北輸入」個案。

南早：2月底「無症狀病例」逾4萬宗

拖拉了個多月，國家衛健委終於提高透明度，回應社會關注，開誠布公以增官民互信，怎說都是好事一樁。不過暫時從內地網上輿論所見，當國民首次看見中央機關公布，原來現時官方仍需密切觀察1367宗「無症狀病例」，言談間表現得憂心忡忡。

以網絡作為輿論標準有其風險，因為有可能發表正反意見的人都是少數，大多數人都是沒意見或不關心，可是在內地的言論管制下，上至學者民意調查，下至大眾傳媒追蹤報道，均不時受到相當制肘，一般人要評估輿情，難免有時要依靠互聯網這個比較有規模的下情上達平台，冒險作一些「印象派」判斷。

內地疫情轉趨緩和，官方一邊防範再度大規模爆發，一邊恢復經濟活動。（AP）

與其說網民責難黨政機關，不如說他們感嘆疫情好像沒完沒了，霎時又多一項「無症狀病例」浮上水面，這些病毒帶原者具傳染性，要追查隔離有一定難度，而有官方專家就推斷，無症狀感染者可能佔近3成病例，與《南華早報》所引述「機密文件」內容吻合：2月底時有約4.3萬宗「無症狀病例」。

建議提高透明度及大規模篩查

此前地方政府偶而選擇公布「無症狀病例」，中央機關不作統一公布，網民之間傳言四起，難辨真偽，覺得這類病例尤如數據缺口，給了官僚投機取巧的空間。到了中央回應民意，口頭上指令各級機關公開資訊，行動上每日定時通報，網民卻仍然意見紛紜。

第一種建議是進一步提高透明度，例如「公布每個省的具體情況」，以及「回報無症狀人員的軌跡」，容讓當地居民有所防範，毋須光看著數字猜測揣度。部份網民更開始討論，官方是否可以推行大規模篩查：「湖北作為疫區已經陸續復工，交通也正常運行……能否將復工單位復工人員做一下核酸檢測排查一下？」

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第二種意見則比較嚴苛，始終擔心官方有所隱瞞，譬如此前一直爭拗「無症狀病例」是否應該歸入「確診病例」，到了現在仍有人對於官方分開計算的處理手法，表示懷疑。個別網民更直言：「現在公布的單日新增無症狀遠大於確診病例，是意味著新一波小高峰即將到來？還是個別地方之前有藏著掖著？」

湖北咸寧逾月「清零」後被指輸出個案

如果疫情真的是第二波大爆發，新一個重災區根本瞞不了幾天，因為一旦醫療系統崩潰、萬計疫民網上求援，「武漢化」現象足以壓垮審查機制。就公開資料所見，疫情趨緩大致可信，官民上下警惕亦是事實，有心或無意的數據疏漏與現實情況應該無太大偏差，那麼為何網上輿情仍如此焦慮呢？

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撇開疫情初期的瞞報漏報和粉飾太平，就講最近安徽合肥和河南平頂山所捲入的爭議，「無症狀病例」一項被指混雜了「確診病例」，成為官僚保持帳面「清零」的萬能標籤。又如湖北咸寧宣布近40天無新增確診個案，但在過去一星期，甘肅和廣東先後通報各有1宗確診病例，均來自「低風險地區」咸寧。

必須強調的是，疫情受控是廣泛共識，所以不乏網民認為：「無症狀全是密切接觸者核算排出來的，現在都在隔離，有甚麼好怕的。」無論如何，內地再度關閉所有戲院，又將高考由6月延至7月，實際行動往往比統計數字更有啟示，官方現時要考慮的，可能是如何掃除「清零」迷思，重新提出一套疫情論調。