新冠肺炎｜廣東高院：謊稱有疫區旅居史或構成編造虛假恐怖信息罪

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣東省高級人民法院微信公號今日（1日）報布的文章指，早前廣東汕頭一名男子謊稱從武漢歸來，最終以編造虛假恐怖信息罪判處有期徒刑一年二個月。 有法官解釋，涉案男子的行為屬於「嚴重擾亂社會秩序」的情形，故認定符合編造虛假恐怖信息罪。

早前汕頭男子黃某林謊稱從武漢歸來，最終以編造虛假恐怖信息罪判處有期徒刑一年二個月。（「汕頭頭條」微博）

廣東省高級人民法院的文章題為「謊稱有疫區旅居史或構成編造虛假恐怖信息罪」。案情顯示，2月9日，汕頭男子黃某林酒後出現咳嗽、嘔吐，遂赴醫院就診。因對治療方案不滿，黃某林便謊稱曾於1月30日到達疫情嚴重的武漢市，居住一周後乘車返回汕頭，後又乘短程客車到潮陽區，期間曾去市場購物等情況。當晚，黃某林被送往汕頭市中心醫院進行隔離治療，工作人員調查核實時，黃某林仍謊稱從武漢歸來。

為及時防控疫情，當地衛健局、疾控中心及公安分局聯合社區啟動應急機制，對相關場所緊急關閉，並進行消毒處理，對有關人員逐一進行體溫測量排查。經當地派出所核查處置小組對黃某林的手機軌跡開展偵查，發現黃某林1月24日至2月9日期間並未到過武漢市。經汕頭市中心醫院檢測，黃某林兩次新型冠狀病毒核酸檢測結果均為陰性。

早前黃某林謊稱從武漢歸來，最終以編造虛假恐怖信息罪判處有期徒刑一年二個月。圖為武漢宣布封城後，交通人員進行車輛疏導。（AP）

其後，汕頭市潮陽區人民法院審理認為，黃某林無視國家法律，在疫情防控期間，編造與疫情有關的虛假恐怖信息，引起公眾恐慌，致使公安、衛生檢疫等職能部門採取緊急措施，嚴重擾亂社會秩序，已構成編造虛假恐怖信息罪，鑑於其自願認罪認罰，判處有期徒刑一年二個月。

汕頭市潮陽區人民法院二級法官，刑事審判庭副庭長郭漢隆解釋，《刑法》第二百九十一條之一對編造、故意傳播虛假恐怖信息罪做了明確規定，行為人的行為「嚴重擾亂社會秩序」是構成犯罪的重要標準。《最高人民法院關於審理編造、故意傳播虛假恐怖信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條明確了「致使公安、武警、消防、衛生檢疫等職能部門採取緊急應對措施的」屬於「嚴重擾亂社會秩序」的情形。

郭漢隆指，黃某林在新冠肺炎疫情防控的嚴峻形勢下，為發洩不滿，惡意編造自己有疫區旅居史，導致各級相關職能部門採取應急處置措施，致使市場關閉消毒，營業活動停止，引起民眾恐慌，已嚴重擾亂當地社會秩序。

（廣東省高級人民法院微信公號）