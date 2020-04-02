【新冠肺炎】疫情大爆發與破滅的「西方迷信」

新冠肺炎疫情（COVID-19）就像一面照妖鏡，讓世界看到了一個真實的中國，似乎也直接照破了很多人中國人對於西方大國的美好政治想象。

據世界衛生組織3月31日公布的數據，中國以外新冠肺炎確診病例達到668345例，中國以外死亡病例較前一日增加3297例，達到33091例。無論是新冠肺炎累計確診病例，還是累計死亡人數，中國以外的數量已經幾何級的反超中國。

海外歸國人員在海關接受檢查。（資料圖片）

相較之下，一度作為疫情中心的中國，卻在經過防範初期問題暴露之後，防控取得巨大成效，疫情防控取得勝利。疫情重災區湖北，除省會城市武漢外也已解封（武漢也即將在4月8日解封），中國政府的重心也開始轉向防控疫情和啟動經濟引擎雙管齊下。中國同時也開始對外輸出抗疫經驗，派出醫護人員，提供醫療物資援助和出口。

中國官方數據顯示，截至3月31日24時，中國累計確診病例81554例，累計治癒出院病例76238例，累計死亡病例3312例。3月31日當日新增病例36例，其中35例為境外輸入病例，1例外境外輸入接觸病例。用上海醫療救治專家組組長張文宏等多位一流防控疫情專家的說法，「中國已經邁過至暗時刻」。

新冠肺炎疫情的爆發，讓世界看到了一個真實的中國。

這之中，既有因為疫情初起時對新冠病毒危害缺乏科學認知，以及官僚主義慣性所產生的問題，諸如武漢警方對李文亮等人以「傳播謠言」的罪名進行訓誡，比如廣泛遭受詬病的，在發現疫情後仍然舉行大規模的活動，包括召開兩會，舉辦萬家宴等。

但另一方面，當疫情爆發之後，中國的國家機器迅速和有效運轉，在很短的時間內成功的遏制了新冠病毒蔓延和擴散趨勢。

3月26日，廣西柳州籌集4萬隻由柳州市生產的一次性防護口罩，回贈給柳州市在日本待簽約的友好城市茨城縣阿見町。（中新社）

中國對疫情的防控，得到了國際社會的讚譽。WHO總幹事譚德塞(Tedros )不止一次對中國的防控舉措表示高度讚賞，認為有關經驗值得其他國家借鑑。WTO總幹事高級顧問、WTO流行病學專家兼聯合專家考察組外方組長艾爾沃德（Bruce Aylward），在結束中國考察行程後說：「中國的方法被事實證明是成功的。」「如果我感染病毒，希望在中國得到治療。」

「困難來臨之時，我們不能寄希望於歐盟，唯一會向塞爾維亞伸出援助之手的只有中國。」塞爾維亞總統武契奇此前發表電視講話，宣布塞爾維亞當即進入緊急狀態，並將尋求中方醫療援助。武契奇表示，在抗擊新冠疫情方面，中國有着大量的臨床經驗、高效的管控措施和治療技術，是值得借鑑、學習的。

除塞爾維亞外，西班牙、菲律賓、意大利等國也向中國尋求技術及物資援助。中方向意大利派出的醫療專家組，已經在當地展開抗疫工作，召開新聞發佈會、考察當地定點醫院，分享中國防疫經驗。

疫情的中心明顯向美國和歐洲轉移，迫使越來越多國家開始採取類似中國的防控舉措，以遏制病毒蔓延。中國之前被批評為「過度」的防控舉措，曾遭到西方媒體，甚至政界人士的嘲諷，今天似乎已經成為各國參考和借鑑的樣本。

3月21日，廣東6名專家組成抗疫醫療專家組，赴塞爾維亞應對新冠肺炎疫情。（中新社）

這場疫情，也讓中國社會看到了真實的西方世界。

新冠病毒肺炎在中國、武漢肆虐兩個多月後，對病毒、發病規律、傳播途徑等已經認識清楚，並且有了中國的成功防控經驗後，新冠肺炎疫情還是在世界各國開始大爆發。在美國疫情失控之後，美國媒體開始追問「我們為什麼失控？」

面對如此迥異的疫情形勢，特別是西方一些大國疫情的失控，中國社會將之戲謔為「作業都不會抄」，這背後是「這次中國是對的」的逆反心理。當然，之所以存在差異有諸多的影響因素，比如體制的不同，以及文化的差異等，讓西方社會不能照搬中國的防控經驗，但諸如意大利、英國、美國等西方國家在疫情防控的措施，還是讓很多中國人直觀感受到：西方的月亮並不比中國的圓。

特別是作為歷史悠久的前世界霸主，現代公共衛生的發祥地的英國，針對新冠肺炎「群體免疫」的應對策略讓人大跌眼鏡。英國政府最初制定的新冠肺炎的應對策略，是不做嚴格的隔離（Containment)，不管無症輕症患者，將有限的醫療資源用於重症患者的救治。此舉的結果可能是，最終會感染很大比例的人口，變成群體免疫 (herd immunity) 。

特朗普出席3月31日在華盛頓白宮舉行的疫情新聞發佈會，並發表講話。（AP）

然而，現實是殘酷的，英國衛生部3月31日公布新增393例死亡個案，創單日新高。目前，英國的累計病例已升至25,150例，死亡病例已增至1808例。包括英國首相約翰遜（Boris Johnson），英國王儲查爾斯王子（HRH Prince Charles）也都感染新型冠狀病毒。

在世界第一強國美國，疫情形勢也不容樂觀。一個月時間，美國新冠肺炎病例飆升了2000倍，截至4月1日已超過18萬例，死亡病例達3901例，皆超過中國的病歷。據統計，3月31日的死亡人數為800人，是迄今為止單日死亡人數最多的一天。美國各地正在努力建造臨時醫院，以緩解醫療系統的負擔。

美國總統特朗普在3月31日的白宮記者會上表示，美國將面臨非常非常痛苦的兩週。他說，「我們每個人都有能力通過自己的選擇和行動來拯救美國人的生命，拯救我們當中最脆弱的人……我希望每個美國人都為即將到來的艱難時刻做好準備」。面對口罩荒，特朗普建議美國民眾出門戴圍巾。在瘟疫面前，美國關鍵防護物資匱乏，特別是口罩、防護服等。

3月30日，倫敦市中心特拉法加廣場顯得格外空曠。（中新社）

在此之前，美國政客信誓旦旦批判中國的防疫措施，包括佩戴口罩、建方艙醫院都曾一度被否定。包括特朗普在內的美國政治人物，一度忙於責難中國。但形勢比人強。

自鴉片戰爭之始的近代中國，遭受落後捱打和欺凌的命運，於是，中國人「睜眼看世界」，學習日本、學習歐美以至學習蘇俄，這一歷史進程，使大多數中國人形成了這樣一種心理：技不如人，制度不如人，文化不如人。這讓很多人迷信西方，包括政治、經濟、文化等方方面面。即便中國在改革開放40年之後，已然崛起為世界第二大經濟體，對西方的迷信仍然根深蒂固於很多中國人的頭腦中，特別是奉西方自由主義為圭臬的知識分子和一些精英人士。

兩相比較，中國在疫情防控上的成功相對西方大國疫情的失控，讓中國社會基於歷史慣性對西方的迷信，也某種程度上被破除。面對如此局面，曾經活躍於中國輿論場上，深陷「迷信西方」泥潭，揪着中國各方面的問題口誅筆伐的自由派，也開始陷入失語境地。