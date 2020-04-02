【觀察】乘反中氣勢而起　「極獨」立委除了打統獨就一無所有？

台灣政壇風向詭變，綜觀在台立法院第十屆立委113人當中，自然也不乏新人輩出、搶着嶄露頭角，但沒有一個人能像台獨立場鮮明、台灣基進的新科立委陳柏惟如此爭佔媒體版面，從跟以馬英九為首的反對方筆戰「中國人享健保沒道理」、建議民進黨政府應成立「中國司、內交部」、在施政總質詢時拿出五星旗與台灣獨立旗，以此詢問閣揆蘇貞昌兩岸究竟「內政」還是「外交」事務等，陳柏惟每一次站上發言台，引發媒體矚目的新聞多半與統獨議題有關，他自帶話題與流量衍生的高關注度，已打趴其他已具知名度的新科立委，但也為他初試啼聲的立委生涯帶來負面影響。

台灣基進的新科立委陳柏惟。（網絡圖片）

「中國人享健保沒道理」簡單一句話，顯然挑起了台灣長期反中的微妙情緒；而陳柏惟說，基於台灣陸委會與大陸國台辦並「不對等」，故建議執政的民進黨可以成立「統戰部」與「內交部」。

「中國司、內交部」的一席話，雖然讓陳柏惟的支持者聽得很爽，但這場質詢僅是證明這位以「反中」作為號召的立委，對於兩岸關係一無所知，諸如「統戰部」成立之論，該部在中共體系是黨組織的一環，若按照陳柏惟所說的「對等」，那不是民進黨中央也要成立一個「統戰部」？假使此倡議成真，這不就觸及到台灣人最忌諱的「黨國一體」？陳柏惟的意見還真讓人忍不住想問，你到底是在幫民進黨，還只是個「豬隊友」？

有趣的是，陳柏惟在質詢一開始，就拿出五星旗圖片與台灣獨立旗，來詢問蘇貞昌這兩面旗幟究竟是「外交」，還是「內政」，而此舉顯然是為了凸顯台灣政壇將兩岸事務視為「內政」延伸的慣例。（中央社）

事實上，台灣立法院內從來不乏持獨派立場的泛綠立委，這一屆立委選戰，民進黨打着「護國保台」、「亡國論」等論調打了場勝戰，泛綠陣營自然不缺持獨派論點的立委，但要在立法院當一位「好立委」，甚至在113位立委中脱穎而出，絕對不是隻靠着打統獨議題就可以做好立委，更多時候還要替自己選區，甚至是自己負責經營的地區人民發聲與爭取資源。

在選前全力輔選陳柏惟的台立法院副院長蔡其昌曾表示，選後他曾向當選立委的陳柏惟指出，應更加了解地方事務，也由於陳柏惟不再是「素人網紅」，對於往後的各種對外發言應該更加謹慎；但目前看來，或許陳柏惟並沒有將蔡其昌的建議聽進去，因此開議後，他將各式統獨議題搬上立法院議場，雖然抓住了民眾與反中論者的眼球。但目前看來，這類質詢除了更倍推波台灣的反中情緒與論調外，對公共政策沒有任何助益，更不用說一位新生民意代表就這樣被定型了，代表台獨、代表台灣基進唯一進軍立法院的陳柏惟，專用零成本打統獨議題之餘，看似也拿不出其他具建設性的公共政策論述，台灣這立委的位子也做得太容易了。