新冠肺炎｜內地3月包機接回中國公民1457人　包括伊朗意大利等地

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，在國新辦2日（周四）舉行的疫情期間中國海外留學人員安全問題新聞發布會上，外交部副部長馬朝旭指3月份全球疫情加速擴散後，中國已經安排包機9架次，從伊朗、意大利等國接回包括留學人員在內的中國公民1457人。 教育部副部長田學軍表示，目前已有36名中國留學生確診，都及時得到救治，其中11人治癒出院。

外交部副部長馬朝旭在發布會表示，3月份全球疫情加速擴散後，中國已經安排包機9架次，從伊朗、意大利等國接回包括留學人員在內的中國公民1457人。（國新網）

外交部副部長馬朝旭透露，中國海外留學生總數160萬，目前142萬人尚在國外，分布在不同國家和地區。大多數留學人員按照權威建議，仍然選擇留在當地，可以避免旅行交叉感染和中轉國家管控措施中途受阻。對確實有困難需要回國的人員，將協助他們逐步有序回國，留學生要積極配合民航口岸和地方防疫部門工作。

馬朝旭稱，國內正在考慮對疫情嚴重國家確實有困難、急需回國的留學人員，採取逐步有序的方式，做出相應的安排。2日已經安排臨時包機飛往倫敦，接回一批處境困難的留學人員。

馬朝旭又稱，3月份全球疫情加速擴散後，中國已經安排包機9架次，從伊朗、意大利等國接回包括留學人員在內的中國公民1457人。

（綜合報道）