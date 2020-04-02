新冠肺炎｜李克強：必須加大對困難群體基本生活的保障力度

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，總理李克強3月31日（周二）在國務院常務會議上強調，「在國內外疫情對我國經濟造成嚴重衝擊的當下，必須加大對低收入群體特別是困難群體基本生活的保障力度。只有兜牢基本底線，才能安穩社會民心」。 會議又確定多項措施，包括將社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制的每月價格臨時補貼標準提高1倍等。

新冠肺炎嚴重打擊內地經濟，低收入群體生活受影響。（資料圖片）

當天會議確定，從3到6月，將社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制的每月價格臨時補貼標準提高1倍，並將孤兒、事實無人撫養兒童和符合條件的參保失業人員納入政策範圍。增加的補貼資金由中央財政按比例補助和在失業保險基金列支。上述政策覆蓋人群超過6700萬人。

當天會議同時作出決定，將受疫情影響的困難群眾納入低保、特困人員供養和臨時救助等政策保障和就業援助範圍。確保城鎮失業人員失業保險金和農民工臨時生活補助發放。抓緊研究失業保障提標擴圍政策。

李克強又強調：「要審時度勢，根據疫情形勢不斷變化，切實了解和解決低收入群體特別是困難群體的實際生活困難，及時動態調整併出台政策措施，千方百計保障他們的基本生活。」

（中國政府網）