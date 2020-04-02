【新冠肺炎．懶人包】一文了解「無症狀感染者」六大核心問題

連日來，河南郟縣、湖北荊門等地相繼發現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的無症狀感染者，引發關注。 無症狀感染者是甚麼？會是否成為新一輪傳染源？如何發現、管理和防控？內地官媒《人民日報》海外版旗下微博「俠客島」整理出一份懶人包，收集與無症狀感染者有關的最新權威資訊及專家觀點，一文了解！

一、甚麼是COVID-19無症狀感染者？

根據國家衛健委的最新定義，新型冠狀病毒無症狀感染者是指無相關臨床症狀，如發熱、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵，但呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學檢測呈陽性者。

無症狀感染者通常分為兩種情形：一是感染者核酸檢測呈陽性，經過14天潛伏期觀察，始終為無症狀感染狀態；二是感染者核酸檢測呈陽性，隨後出現某種臨床表現，即處於潛伏期的「無症狀感染」狀態。人們熟知的傳染性疾病中，有很多都有無症狀感染期，比如乙型肝炎、愛滋病等。

圖為無症狀感染者特點。（新華社）

二、無症狀感染者如何被發現？

無症狀感染者由於沒有臨床症狀，幾乎不會因主動就診而被發現。目前大多通過有關部門的主動監測發現，主要有4個途徑：一是密切接觸者的醫學觀察，二是聚集性疫情的調查，三是傳染源的追蹤，四是部份有境內外新冠肺炎病例持續傳播地區的旅遊史或者居住史人員的檢測。

三、感染者有幾多是無症狀？

無症狀感染者的發生率目前難以確知，不同地區、不同聚集方式、不同人群的病例報告有較大差別。中國疾控中心研究人員在《中華流行病學雜誌》發表的論文稱，截至2月11日，該中心共收到國內報告陽性檢測病例和臨床診斷病例56128宗，其中含有889宗無症狀感染者，比例約為1.6%；3月20日《自然》雜誌發表的文章則提及，無症狀及輕症患者最高比例或為60%。

據復旦大學附屬華山醫院感染科3月30日最新推文，以現有部份研究為例，感染人群中，無症狀感染者佔約18%-31%，「假設10個人接觸病毒，可能最終會有6-8個人發病，2-4個人始終不發病或者症狀非常輕微」。

上海復旦大學附屬華山醫院轉機指出，目前中國的無症狀感染者，最終會導致大範圍社區傳播的風險仍然較低。（華山感染）

四、無症狀感染者傳染性如何？

無症狀感染者存在傳染性。其密切接觸者存在二代病例續發，流行病學調查中也發現了個別由無症狀感染者導致的聚集性疫情，有小樣本量的研究顯示，無症狀感染者呼吸道樣本中的病毒載量與確診病例沒有太大差異。

學界對於無症狀感染者的傳染期長短、傳染性強弱、傳播方式等並無一致結論：復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，無症狀感染者可在感染病毒後14天內不發病，病毒在其體內存在時間超過三周，具有傳染的可能性；部份專家認為，由於無症狀感染者無咳嗽、打噴嚏等症狀，病原排出體外引起傳播的機會較少。

關於中國國內無症狀感染者情況，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，目前了解有限，既無具體數字，也無詳盡研究；但一般來說，無症狀感染者對其密切接觸人群的傳染率較高，而「中國近期新冠肺炎新增確診病例數不僅未上升，反而在不斷下降，這可以說明，中國沒有大量的『無症狀感染者』」。

內地疫情轉趨緩和，官方一邊防範再度大規模爆發，一邊恢復經濟活動。（AP）

五、內地如何報告和管理無症狀感染者？

自國家衛健委1月28日發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案》（第三版）起，無症狀感染者被納入防控管理體系。各級各類醫療衛生機構發現無症狀感染者，應於2小時內進行網絡直報；縣（區）級疾控機構接到無症狀感染者報告後，24小時內完成個案調查，及時通過傳染病報告系統上報。

無症狀感染者應集中隔離14天，原則上集中隔離滿14天且兩次連續標本核酸檢測呈陰性者（採樣時間至少間隔24小時）可解除隔離。隔離醫學觀察期間如出現臨床表現，應及時轉歸為確診病例。無症狀感染者的密切接觸者也要進行14天集中隔離。目前，浙江省已開展針對無症狀感染者的「14+14」天隔離工作（在定點醫院進行14天集中隔離醫學觀察，解除隔離後，再轉至集中隔離點繼續觀察14天）。

一方面，國內加強對所有確診患者密切接觸者、有特殊要求的重點人群的隔離、檢測、溯源，無症狀感染者的社區傳播風險就會降低；另一方面，對所有入境人員進行核酸檢測，發現無症狀感染者後，及時開展流行病學調查，就能在一定程度上防止外來「無症狀」在國內的爆發。

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六、面對無症狀感染者要如何防範？

有人為自己周圍可能存在無症狀感染者而擔心被感染，也有人擔心自己可能是無症狀感染者。雖然無症狀感染者不容易被發現、有一定傳染性，但只有在沒有防護的情況下和核酸陽性的無症狀感染者近距離密切接觸，才有可能被感染。保持安全社交距離、勤洗手、戴口罩便可預防。

如果密切接觸過感染者，應及時聯繫當地醫療機構，若核酸檢測呈陽性、無任何症狀，需配合疾控人員做好隔離和觀察；至於沒有感染者密切接觸史、沒有症狀的人，則沒必要去檢測。

（俠客島）