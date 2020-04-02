新冠肺炎｜英方不滿中國隱匿疫情？　華駐英大使館：貢獻不容詆毀

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，有英國傳媒近日報道，英方認為中國隱匿疫情，有英國政府官員指疫情過後會重新規劃外交政策。 中國駐英國大使館發言人3月31日（周二）回應稱，中國的努力不容歪曲，中國的貢獻不容詆毀。

新冠肺炎：《每日郵報》引述英國政府官員指出，當局不滿中國隱匿疫情，或考慮排除華為5G建設。圖為約翰遜3月3月在倫敦舉行新聞發布會。（Reuters）

據早前報道，英國《每日郵報》（Daily Mail）引述英國政府官員報道，英方認為中國隱匿疫情，對外公布的確診病例數目，可能比實際低15到40倍。他們又認為，中國正通過向其他國家提供抗疫幫助，來擴大經濟實力。報道引述3名英國政府官員指出，他們對此感到憤怒。其中一人指出，疫情過後會重新規劃外交政策；第二位不具名官員說，這場危機結束之後，一定會檢討雙方關係；另一人則直言：「憤怒直達最高點。」

對於相關報道，中國駐英國大使館發言人說，這一論調無視中國和中國人民為全球抗疫做出的巨大努力、付出的巨大犧牲，抹黑中國為世界人民健康安全做出的巨大貢獻。

發言人強調，中國第一時間甄別出病原體，第一時間與世界衛生組織共享病毒全基因組序列，第一個採取最有力、最嚴格、最全面的防控舉措，第一個取得疫情防控階段性成果，第一個毫無保留地與有關國家分享抗疫經驗，第一時間向包括英國在內的國家和國際組織提供抗疫援助。

發言人表示，中國駐英使館已就有關報道和言論向英方表達不滿，要求予以澄清。英政府高級官員表示，相關報道不代表英國政府立場，英方高度評價中國對國際社會抗擊疫情做出的貢獻，發展對華關係對英方至關重要。發言人說：「我們敦促英國有關媒體和某些政客，摒棄傲慢與偏見，客觀看待中國抗疫努力與成效，為維護全球公共衛生安全貢獻正能量。」

（綜合報道）