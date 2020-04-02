新冠肺炎｜商務部：國家持續扶持農業　今年糧食豐收是大概率事件

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，近日有消息稱，疫情已經引發糧食危機。內地網絡更有人散播消息，稱部分國家可能會禁止糧食出口，國內糧油肯定要漲價或「有錢也買不到」，引發多地民眾爭相搶購糧油。 中國商務部今日（2日）表示，疫情期間，國家持續出台扶持農業生產的政策措施，今年全年糧食豐收是大概率事件。

商務部市場運行和消費促進司副司長王斌表示，中國糧食生產連年豐收，庫存充裕、儲備充足，價格長期穩定，國際市場對中國糧食供應的影響很小。

王斌指，根據農業部相關信息分析，2020年糧食生產形勢總體向好，夏糧苗情長勢好於常年，豐收在望；早稻種植面積擴大，增產有基礎，秋糧收購價格提前確定、不斷提高。疫情期間，國家持續出台扶持農業生產的政策措施，今年全年糧食豐收是大概率事件。

據早前報道，聯合國糧食及農業組織近日指，新冠肺炎疫情在全球蔓延致使勞動力短缺和供應鏈中斷，可能影響一些國家和地區糧食安全。據《經濟參考報》報道，隨着新冠肺炎疫情在全球蔓延，近日越南宣布暫停大米出口。越南常年大米出口700萬噸左右，大體佔世界貿易量的15%，限制出口可能會造成國際市場大米價格波動。部分糧食出口國為保障國內供給也可能採取限制出口的措施。

國家糧油信息中心高級經濟師王遼衛3月28日表示，中國實現了「穀物基本自給、口糧絕對安全」，糧食供求總體寬鬆，完全能滿足人民群眾日常消費需求，也能夠有效應對重大自然災害和突發事件的考驗。

（綜合報道）