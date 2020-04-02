【新冠肺炎】這是一場誰先重新站起來的比拼

如果將新冠肺炎疫情比作是一場戰爭的話——它現在確實是一場全人類針對新冠病毒的戰爭，那麼，在這場戰爭中所比拼的，可能不是誰最後倒下，而是誰最先重新站起來。

中共領導下的中國，無疑展現出了這種能力。在這場蔓延全球的瘟疫中，中國最先「倒下」，湖北武漢是這場疫情的發源地和重災區：從2019年12月初武漢爆發新冠肺炎疫情，到2020年1月23日宣布對武漢「封城」，整個中國採取嚴控措施，再到3月23中國政府宣布「以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷」，直至目前疫情重災區湖北除武漢外全部解封（武漢即將在4月8日解封），中國政府的重心開始轉向防控疫情和恢復經濟雙管齊下。

廣州白雲機場，入境旅客接受檢查。（中新社）

中國擺脱了前期疫情在本土爆發期間的各種被動局面，完成了疫情之下的自我救贖，邁過了疫情爆發的「至暗時刻」，為全球疫情防控提供了可借鑑的樣本。在扭轉本土疫情之後，中國積極展開對他國展開援助，開始輸出疫情防控的中國經驗。

3月26日晚間，中國國家主席習近平出席二十國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會。會議上，習近平稱：「病毒無國界，疫情是我們的共同敵人。各國必須攜手拉起最嚴密的聯防聯控網絡。中方已經建立新冠肺炎疫情防控網上知識中心，向所有國家開放。」

習還呼籲G20成員採取共同舉措，減免關税、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復甦士氣。

在這場被認為對全球經濟破壞程度，甚於2008至2009年的全球金融危機的新冠肺炎大流行危機面前，中國所扮演的角色也引發西方一些國家的警惕和敵意。中國是否有藉助此次疫情而塑造成為全球領導者形象的企圖，是其中的爭論之一。

2月2日，天津，新冠肺炎感染者治愈出院。（資料圖片）

3月末，《紐約時報》接連刊登兩篇文章，《面對新冠危機，美國不再是一個慷慨的全球領導者》和《中國援助各國抗擊疫情，打造全球領導者形象》，核心觀點認為通過疫情中的一系列行動，「中國擔起了曾經由西方國家在自然災害和公共衛生事件中佔據主導的角色。而奉行美國優先而退出國際事務的特朗普，也越來越放棄這個角色」。

當然，這不可避免的帶來了諸多有針對性的非議。美國總統特朗普與其政府多名高官，曾一度堅持使用「中國病毒」一詞，試圖將疫情問題「甩鍋」給中國；中國的「國際大救援」行動——防疫物資的對外援助和出口，甚至橫生猜忌與指責，認為中國是在「贖罪」和收買人心……

無論如何和，在這場同與疫情搏鬥的戰爭中，中國率先成功控制了本國的疫情，並且有餘力開始向全球抗疫供應急需的醫療物資。更為重要的是，中國在一手抓不放放疫情防控的同時，以及開始騰出手來推動經濟的全面恢復。從抗疫戰爭中重新站起來，中國已經率先邁出了腳步，已經開始轉危為機，恢復國內經濟秩序的同時開始肩負「負責任大國」的責任。

3月25日，由14名專家組成的中國第三批赴意大利抗疫醫療專家組從福建福州出發。（中新社）

西方發達國家雖然晚於中國爆發疫情，也就是說比中國更晚「倒下」，但目前的情況來看，即便由中國的前車之鑑和抗疫經驗，以及中國付出巨大犧牲換來的疫情防控窗口期，他們還是比中國「倒下」的更為徹底，美歐已經成為新冠疫情的「風暴中心」。

據世界衛生組織最新數據顯示，截至4月2日，中國以外新冠肺炎確診病例達到74萬，死亡病例達到33091例。無論是新冠肺炎累計確診病例，還是累計死亡人數，中國以外的數量已經幾何級的反超中國。

其中，截至北京時間4月2日，約翰斯・霍普金斯大學發佈的即時統計數據顯示，美國確診病例至216515例，死亡病例達5119例。確診病例，據全球首位。第二位是意大利，確診病例達110574例；死亡病例達12155例，排全球首位。而緊隨其後的是西方老牌發達國家，如西班牙、德國、法國、英國等國家。

反觀中國，官方數據顯示，截至4月1日24時，中國累計確診病例81589例，累計死亡病例3318例。連日來的新增病例皆為境外輸入病例或境外輸入接觸病例，「中國已經邁過至暗時刻」。

當地時間3月26日，美國舊金山國際機場比平時冷清了許多。（中新社）

在此之前，美國政客信誓旦旦批判中國的防疫措施，包括佩戴口罩、建方艙醫院都曾一度被否定。包括特朗普在內的美國政治人物，一度忙於責難中國，意圖將疫情危機的發生嫁禍於中國。

現在，佩戴口罩也逐漸開始成為美國社會的共識，面對口罩荒，特朗普甚至建議美國民眾出門戴圍巾；美國各地也正在努力建造類似於中國方艙醫院的臨時醫院，以緩解醫療系統的負擔。

發達的歐美何至於此？不外乎盲目自信，「輕敵」和反應遲鈍，現代公共衛生的發祥地的英國，針對新冠肺炎曾一度宣稱採取「群體免疫」的應對策略。世界第一發達國家美國的總統特朗普將新冠肺炎和普通流感相提並論，認為「並不比流感嚴重」，聲稱「戴口罩沒有用」。

輕視疫情的危害性，淡化疫情的嚴重性，讓這些國家錯失了控制疫情大爆發的最佳時機。在中國爆發疫情之後，世衛組織（WTO）從2月初就開始呼籲各國抓住中國爭取的疫情「窗口期」，但是最終疫情仍然發展成為全球大流行。

特朗普曾多次表示，民眾將新冠肺炎「當成流感就好」。（中新社）

在美國疫情失控之後，美國媒體開始追問「我們為什麼失控？」3月26日，《刺針》主編理查德·霍頓在BBC節目中，批評英國應對新冠肺炎疫情的措施簡直是一場「國家醜聞」。英國貽誤了應對新冠肺炎疫情的最佳時機，浪費了整個二月，而這一切本都可以避免。

回顧全球「戰疫」過程，西方各國有的貽誤戰機，也有的實行綏靖政策，即便是各國國情不同，這個結果都無可避免地暴露了各國政府治理能力和治理體系的缺陷及不足。

他們正在為他的傲慢、偏見和反應遲鈍，承受原本可能可以避免的慘痛代價。

可以期待在中國之後，將有越來越多的國家逐漸扭轉本國疫情。例如，同樣位於東亞區域的韓國，就被認為取得了不錯的防控效果。但誰能夠從這場公共衛生危機引發的經濟危機中率先站起來，可能才是真正衡量是否取得勝利的關鍵。而中國正一步走向世界舞台中央，獲取更多話語權。雖然不可避免的遭受非議。