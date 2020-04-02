【新冠肺炎】內地化解「無症狀病例」爭議　官民「良性互動」可取

4月2日，據國家衛健委通報新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，內地於1日新增確診病例35宗，均為境外輸入病例，而無症狀病例則新增55宗，轉為確診病例9宗，尚在醫學觀察的無症狀感染者為1075人。

以行動逐點回應國民質疑

內地自4月1日起公布無症狀病例數據，回應社會意見，可是有內地網民卻仍憂心忡忡，認為政府應詳列病例分布和活動軌跡，以供當地居民參考防範，又或者推行大規模檢測篩查，以期盡快清出病毒帶原者。更有網民更擔心，無症狀病例混雜了確定診病例，官方仍有所隱瞞疏漏，潛藏疫情第二波爆發的風險。

對於種種疑慮，官方可說已是迅速反應。官媒《人民日報》旗下公眾號「俠客島」特意刊文，介紹有關無症狀病例的科普知識，包括無症狀感染者的定義、傳染力評估和官方通報機制。就科學判斷一面，該文客觀列明專家的不同看法，例如就無症狀病例估算佔比，歷來研究所得由1.6%至60%不等，差異甚大。

國家衛健委自4月1日起每日通報無症狀病例數據。（資料圖片）

與此同時，內地網民亦持續追問，如果病毒者真的是「無症狀」，那他是如何被發現的？他們又質疑，按每日增長計，無症狀病例比確診病例顯著為多，與估算佔比不符：「現在本土都沒有新增，通過傳染別人的確診來反推無症狀明顯說不通，希望有關部門解釋下一天130個是怎麼來的？」

河南郟縣再度封村封小區

實則俠客島已就發現途徑給了答案：一是醫學觀察密切接觸者；二是調查「聚集性疫情」；三是追蹤傳染源；四是檢測有疫區旅居史的人士。當然，據《南華早報》報道，有紀錄的無症狀病例在2月底已起碼超過4萬宗，單純列出官方答案並不能完全平息疑慮。

官方至今的確未公布「累計無症狀病例」，但國家治理有許多考量，最重要是疫情事實上受控，而執政者亦要顧及社會經濟需要，其間不得不有所取捨。至少目前為止，官方提高透明度是不爭事實，如國家衛健委於4月1日只公布當日總計新增無症狀病例，到了4月2日已更為清晰地分別標明「境外輸入」宗數。

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至於實際行動，如廣東深圳於4月1日新增2宗無症狀病例，市衛健委隨即宣布：「將檢測範圍擴大至已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者、重點地區和重點人群等。」又河南郟縣上星期被指有瞞報之嫌，3宗無症狀病例的感染來源不明之餘，更傳出當中包含「有症狀者」，結果該縣於1日再次封村封社區。

湖北解封構成壓力促調整

短短幾日間，官方努力消除各界疑慮，無論是數字上抑或行動上，都有回應無症狀病例爭議的措施。上星期湖北解封也構成輿論壓力，內媒《財新》便引述匿名醫護，指武漢仍每日接收多達10幾宗的無症狀病例，而近日廣東亦公布幾宗「湖北輸入」確診病例，與湖北多地自稱連續14日無新增個案的說法有異。

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在疫情初期，各級機關漏報瞞報、箝制言論和互相卸責，全部均紀錄在案，而即使在動員封城之後，幹部濫權、粉飾太平和喪事喜辦等等亦時有發生，引發一場又一場公關災難。或者是汲取了教訓，是次中央以至地方政府應對無症狀病例的爭議，態度和行動都相對更有效率。

其實以中國幅員之廣、14億人口之眾、地域差異之大，短時間內壓下疫情已得來不易，反映官方舉國動員的組織力，更體現國民的公民質素。至於全國各地同一時段內一致趨向「清零」，本來就美好得不可思議，或者官民看待疫情時都更需要實事求是，希望無症狀病例爭議所帶出的良性互動，會成為一個好開始。

🔑🔑4月1日起，國家衛健委每日通報無症狀病例數據，內地網民各抒己見🔑🔑