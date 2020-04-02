新冠肺炎｜國家衛健委：無症狀感染者監測範圍將進一步擴大

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，無症狀感染者近日成為外界關注焦點。 國家衛健委今日（2日）表示，要進一步加強對無症狀感染者監測，將監測範圍進一步擴大到已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者，以及進行聚集性疫情、重點地區和重點人群的主動篩查等。

國家衛健委表示，要進一步加強對無症狀感染者監測。（中新社）

國家衛健委2日中午公布最新的新型冠狀病毒肺炎疫情數字，顯示1日內地報告新增無症狀感染者55例，其中境外輸入無症狀感染者17例；當日轉為確診病例9例（境外輸入轉為確診9例）；當日解除醫學觀察338例（境外輸入解除醫學觀察12例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1075例（境外輸入226例）。

2日下午，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，國家衛健委疾控局監察專員王斌表示，目前無症狀感染者的報告、流行病學調查與密切接觸者管理的要求與確診病例基本一致。為了進一步加強對無症狀感染者監測，要加強針對性篩查力度，將監測範圍進一步擴大到已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者，以及進行聚集性疫情、重點地區和重點人群的主動篩查等。

此外，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，據寧波疾控中心的研究，平均每個確診病人能夠傳播將近3個病人，平均每個無症狀感染者能夠傳播不到1個病人。也就是說，無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的1/3。

吳尊友還說，從群體水平來看，由無症狀感染者傳播的病例佔總發病人數的構成比只有4.4%，即無症狀感染者對疫情的擴散貢獻比較小。他表示，對於無症狀感染者的傳染期、傳播能力、傳播貢獻，現在掌握的數據還非常有限，需要做更多的研究和觀察，以便對這樣的現象有更多的了解和認識。

（綜合報道）