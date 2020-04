新冠肺炎｜研究指高溫高濕仍能傳播　江蘇洗浴中心曾發生聚集傳染

此前不少研究預計,夏季到來後,溫度和濕度的升高能減緩的病毒傳播。惟刊登在國際醫學期刊《美國醫學會雜誌》(JAMA) 子刊JAMA Network Open的一項研究指出,即使夏季到來,仍要警惕近距離的飛沫傳播和直接接觸傳播。

國際期刊的研究指出,即使夏季到來,仍要警惕近距離的飛沫傳播和直接接觸傳播。(資料圖片)

該研究分析了一宗發生在中國江蘇洗浴中心內新冠肺炎聚集傳播事件。研究人員指出,雖然高溫高濕對抑制新冠病毒傳播有一定作用,但是如果通過呼吸道的飛沫傳播以及直接接觸傳播,則依然難以避免,且傳播力沒有減弱。

研究由南京醫科大學附屬淮安第一醫院、淮安第四醫院、南京醫科大學江蘇省腫瘤生物標誌物防治重點實驗室等團隊進行,通訊作者為中國工程院院士、南京醫科大學校長沈洪兵,以及南京醫科大學附屬淮安第一醫院實驗室主管王其龍,以研究信(Research Letter)的形式發表,題為「Possible Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in a Public Bath Center in Huai’an, Jiangsu Province, China」。

先前的研究表明,在高溫高濕的環境中,病毒的傳播速度會大大減弱。長時間以來的討論和研究也逐漸得出一個公認的觀點:低溫、低濕的空氣環境是冬季流感等病毒傳播的重要因素。很多研究認為,新冠病毒會隨著夏天的高溫高濕環境而逐漸消失,就像當年的沙士(SARS)病毒那樣。

9位患者按照時間順序的發病情況和診斷信息,首名患者的日期條被標記為紅色。

新冠病毒可能比已知的冠狀病毒更「狡猾」,這一研究指出,新冠病毒在浴場高溫高濕的環境下仍能傳播。江蘇省淮安市某洗浴中心的1位有武漢接觸史的新冠肺炎患者在浴場高溫高濕環境下傳染了8個人。

被感染的8人中,7位被感染的浴客並非都跟患者1在同一天出現在該洗浴中心,有3位患者在患者1去過浴室之後的5天才去。但考慮到這些患者其中1位是洗浴中心的工作人員,因此這些感染者至少有一部分可能是通過這位被工作人員感染。

病毒傳播性在溫暖和潮濕環境未見減弱

從這項研究的結果來看,新冠病毒的可傳播性在溫暖和潮濕的條件下都沒有減弱的跡象,這表明病毒可能在這種環境中傳播並引起感染。研究人員也表示,在這宗聚集性感染事件中,病毒的傳播途徑也可能是呼吸道飛沫或直接接觸。但這一事件仍表明,新冠病毒的聚集性傳播可能在高溫高濕的環境中發生。

作者們表示,這些結果為進一步研究這種新型冠狀病毒提供了潛在的流行病學線索。但由於缺乏有關洗浴中心患者傳播途徑的詳細信息,這項研究受到了一些限制。

(澎湃新聞)