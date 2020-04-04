【全球糧食危機】觀察站：黑天鵝飛過全球，中共第五代交答卷

中國政府可能是世界範圍內對於「糧食安全」最重視的政府，最擔憂各種「風險」與「憂患」的政府， 「憂患意識」、「風險意識」是中共總書記習近平的政治底色，他在中共體制，中國國家體系以及意識形態領域的諸多改革，對於「百年未有大變局」的判斷，都是這種意識的現實體現。今天我們正在看到這種「重視」的反饋。

受疫情影響以及東非的沙漠蝗暴發，全球或將面臨一場正在迫近的糧食危機。（AP）

「如何應對新冠疫情」顯然是一場全球各國治理能力的比拼，儘管在疫情早期應對遲緩，但是過去數年的風險預備以及疫情中期防控，習近平和他的執政團隊交上了一份及格的答卷。

新冠疫情的蔓延，正在引發嚴重的次生危機。隨着世界上多個主要糧食出口國宣布進入「鎖國」，暫停糧食出口，糧食安全正在成為全球最關心的議題之一。

作為地球上對「饑荒」記憶最深的國家，很多中國人擔憂，疫情之下，全球主要產糧國家，陸續限制出口，誰能餵飽中國14億人。

聯合國警報：全球面臨糧食危機

官媒新華社3月31日援引聯合國發佈的一份報告稱，除非我們快速採取行動，保證全球糧食供應鏈通暢，緩解疫情蔓延對整個糧食體系的影響，否則我們面臨糧食危機迫近的風險。

2月20日，南京，工作人員駕駛自走式噴霧機給小麥噴灑除草劑。（中新社）

因為新冠肺炎疫情導致勞動力短缺、供應鏈中斷，以及今年以來，沙漠蝗在東非、西南亞罕見暴發，全球範圍內可能出現糧食危機。聯合國糧農組織預計，糟糕情況或將在2020年4月、5月出現。

不完全梳理，3月24日，世界第三大稻米出口國：越南宣布，自3月24日起，禁止大米出口；全球最大的小麥出口國之一哈薩克斯坦禁止出口小麥、土豆等11種農產品；塞爾維亞宣布，暫停出口葵花籽油等農產品；3月28日，埃及決定，未來3個月內停止各種豆類產品的出口；全球重要的農產品出口國—俄羅斯農業部提議，對糧食出口建立臨時配額，4月1日-6月30日，小麥、黑麥、大麥和玉米等出口量不得超過700噸；3月30日，柬埔寨總理洪森表示，柬埔寨將從4月5日起，除了香米，將禁止白米和稻米出口。另外，因為受疫情影響，巴西、阿根廷的大豆出口也在放緩，印度這個世界最大的稻米出口國，幾乎停滯。受此影響，部分糧食的價格正在飆升。芝加哥大豆近2周漲逾7%、小麥期貨價格更是大漲超18%，黃大豆1號主力合約於3月30日飆漲4.46%，2020年漲幅已達25.9%，創2013年以來的新高。

4月2日，聯合國糧農組織總幹事屈冬玉、世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世貿組織總幹事阿澤維多（Roberto Azevêdo）發表聯合聲明，呼籲各國在採取措施遏制疫情的同時，應最大限度地減少疫情對糧食供應鏈的衝擊，防止這場公共衛生危機引發糧食危機，導致糧食供應中斷或糧價過高。

河北一片麥田，聯合收割機正在進行收割作業。（資料圖片）

中國人是否需要「囤糧」

擁有14億人口的中國，會否受到波及？作為世界上糧食進口大國，中國人是否需要「囤糧」？

先說結論，從目前糧食產量，進出口結構，中國並未有明顯的糧食危機，中國人不會因為疫情與蝗災重返「饑荒」。也就是說，即使全球進入「封國」狀態，中國目前的糧食產量，也能「餵飽」中國人。

根據2019年10月發佈的《中國的糧食安全》白皮書，中國穀物供應能夠基本自給，並且水稻、玉米、小麥等高於世界均值水平，幾乎100%滿足自給自足。人均糧食佔有量方面《白皮書》中給出的數字為470公斤，即每人每天可擁有1.28公斤糧食。並且國家的糧倉儲備充足，根本不存在糧食危機。

再看中國一年消費糧食的總量。據《中國統計年鑑》，2018年中國人均糧食消費量是127.2公斤。按14億人口算，一年全中國人吃掉糧食1.78億噸。其中，主要以大米、小麥、玉米為主，合計達1.62億噸，佔比超91%。

山西太原一超市內，消費者正在選購麵粉。（中新社）

再看中國糧食的年產量，據中國國家統計局數據顯示，2019年中國糧食產量為6.64億噸，創下歷史新高。中國6.64億的糧食產量中，大米年產量為1.47億噸，佔比22.1%，小麥年產量為1.34億噸，佔比20.2%，玉米年產量為2.61億噸，三者合計達到5.42億噸，完全滿足1.78億噸的消費量。其中，玉米已經從中國人的主糧中逐漸淘汰，而更多用於生產飼料、乙醇等。

在一些西方媒體的報道中，認為中國可能會陷入危機的原因，是基於中國農產品對進口的依賴程度較大。例如2019年，中國農產品進出口金額為2,300.7億美元，按年增長5.7%。

以中國人主要口糧大米為例，2019年，中國進口大米數量為254.6萬噸，系全球進口大米最大的國家，但與此同時，中國大米出口數量達到274.8萬噸，按年大增31.4%，連續四年增長，並實現淨出口。

再看中國的另一大口糧：小麥。據中國國家農業農村部披露的數據顯示，2019年進口小麥數量為254萬噸，按年增12.5%。但出口數量亦達到31.3萬噸，增9.7%。而2019年中國小麥的產量高達2,672億斤，進口數量的佔比僅有1.9%，幾乎可以忽略不計。

與此同時，中國還有大量的糧食庫存。據美國農業部數據，上一市場年度，全球庫存的水稻是1.75億噸，中國就佔了近1.2億噸。另外，中國小麥庫存亦高達1.4億噸。

4月3日，市民正在灣仔一超市選購大米。（中新社）

當然中國政府並非高枕無憂，在中國主要糧食作為進口占比中，中國大豆一直對進口依賴程度較大，超過80%的大豆都依賴進口。據國家農業農村部披露的數據顯示，2019年進口大豆數量達8,851萬噸，佔全球大豆貿易量的60%，而出口數量僅11萬噸。2019年中國進口農產品總額1,500多億美金，其中，單項佔比最高的是大豆，花了353.4億美元，佔比23%。再看中國大豆的產量，2019年全中國產出的大豆數量為1,810萬噸，僅有進口數量的20%，且這一數字已經創下歷史最高記錄。

大豆這種需要大種植面積、高耗水的作物，對於人均耕地較少、水資源嚴重不足的中國而言，不具備廣泛種植的自然條件。因此，在中美貿易爭端中，大豆也成為美國對華制裁的重要「武器」。這也是中國國內大豆期貨價格飆升至2013年6月以來新高的主要原因。

因此，即使全球疫情持續，中國自產主糧大米和小麥，能夠自給自足。嚴重依賴進口的大豆和玉米會受到較大影響，但是這兩種作物並非主要口糧，多是作為飼料，因此副食品和肉蛋禽或會在短期內出現價格波動。

糧食安全是中共領導下的中國應對危機的武器，圖為2018年9月習近平在中國商品糧基地黑龍江農墾場，彼時中美貿易戰十分激烈。（新華社）

習近平的風險意識與中共答卷

中國體制內的農業專家提醒，中國政府可能是世界範圍內對於「糧食安全」最重視的政府，最擔憂各種「風險」與「憂患」的政府，今天我們正在看到這種「重視」的反饋。

在中國政府的要求中，長期以來有「18億畝耕地紅線」的說法。即任何土地徵用都不能觸及這個紅線，因為只有保證此數字，才能養活中國人。

習近平2012年成為中共最高領導人後，隨即繼續強調「糧食安全」並推動了一系列改革，並在此後將「風險意識」增加到他的政策中。這一切為「灰犀牛，黑天鵝」的準備，成為當下中國度過危機的武器。

僅僅2013年一年，習近平在地方視察時，至少四次公開強調「自己的飯碗主要要裝自己生產的糧食」、「糧食安全要靠自己」。當年11月，他曾在中國產糧主要省區山東提出——「保障糧食安全是一個永恒的課題，任何時候都不能放鬆。解決好『三農』問題，根本在於深化改革，走中國特色現代化農業道路。歷史經驗告訴我們，一旦發生大饑荒，有錢也沒用。解決13億人吃飯問題，要堅持立足國內」。此外，習也曾在中共最高決策層會議中央政治局會議上說過，「要清醒認識面臨的風險和挑戰，增強憂患意識，堅持底線思維」、「堅決守住耕地保護紅線和糧食安全底線」，這種「底線思維」的意識在很多學者看來恰恰表明了習近平在對待「糧食安全」這個問題上的態度。

無人機航拍下江西省南昌市安義縣羅田村。（資料圖片）

具體政策上，2015年1月6日，中國農業部曾發佈消息，中國將啟動馬鈴薯主糧化戰略。中國總理李克強，也在他的第一個任期內，頻繁考察農業問題。他曾經登上三米多高的糧堆，說出「這是金倉，墊底倉，站在上面心裏踏實。要保管好每一粒糧，手中有糧，心裏不慌。」

「憂患意識」、「風險意識」是習近平的政治底色，他在中共體制，中國國家體系以及意識形態領域的諸多改革，對於「百年未有大變局」的判斷，都是這種意識的現實體現。儘管這個過程中很多人對於他的執政方式有諸多不同意見。新冠疫情顯然是一場全球各國治理能力的比拼，儘管在疫情早期應對遲緩，但是過去數年的風險預備以及疫情中期防控，習近平和他的執政團隊交上了一份及格的答卷。