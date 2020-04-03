【新冠肺炎】「外籍人士鬧事」屢掀爭議　國民不齒各式「特權」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，而就數過去半個月左右，內地最少已有6宗涉及外籍人士的醜聞曝光，涉及違反防疫措施。平情而論，本籍還是外籍都好，這類有欠公民質素的事件都不少見，但畢竟在內外有別的語境下，「外籍人士」一詞有額外關注度，從中也可以一窺國民如何不齒各式「特權」。

一、委曲求全

據上海《新民晚報》報道，3月14日，旅經德國、法國和瑞士後，1名英籍人士回到上海，與中國妻兒及外母團聚。該男子以衛生和飲食不達要求為由，拒絕按規定接受集中隔離，防疫人員轉而建議由家屬搬走，把房子留給外籍女婿居家隔離，是之為「兩全其美」。

二、過份禮遇

3月26日，《南京日報》刊文提到，市內仙林街道人員為外籍人士提供各種服務：一天送20多次速遞；購買和搬運4大桶純淨水上樓；送生日蛋糕予「老外」兒子；協助把寵物狗安頓在寵物旅館。《新京報》則引述涉事街道辦副主任，當局表示對中國人和外國人是一視同仁的，並未優待外籍人士。

內地有不少外國人居留。（中新社）

三、動粗打人

陜西西安市公安局雁塔分局公布，3月29日，當地一名外籍人士返回所租住屋苑，其間拒絕戴上口罩，並且侮辱和襲擊防疫人員。當局以擾亂公共秩序為由，行政處罰該名外籍人士，並限期離境。

四、執法無力

據內地《頭條新聞》報道，3月31日，一名坦桑尼亞籍男子在華工作，返京後拒絕集中隔離，兼且不戴口罩就外出取速遞。內媒稱其拒絕任何方式的隔離，小區和警方都拿他沒有辦法。

五、恃惡發難

4月1日，據內地網上流傳片段，正當山東青島市嶗山區一間衛生服務中心安排居民檢測，有3名外籍人士被發現插隊，排隊人士隨即上前理論，雙方爆發衝突，其間有人大叫：「中國人出去。（Chinese get out.）」當局其後向公眾致歉，強調會做好秩序管理，並公布涉事外籍人士所撰英文道歉信和中譯本。

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六、襲擊醫護

據廣州市公安局新聞辦通報，4月1日，在廣州市第八人民醫院，1名尼日利亞籍確診男病人拒絕抽血檢查，更嘗試強行走出隔離病房，其間毆打和咬傷女護士，之後警方拘捕該惡漢，並立案刑事調查。院方表示，男事主上月20日入境，接受病毒核酸檢測後確診，同月23日被送院隔離治療。

本國「特權人士」同受質疑

實則目中無人和濫用權力是無分國界的，以下僅舉幾個例子以供參考：

一、2月1日，一名男子駕駛官方車輛，在武漢紅十字會拿走一整箱3M口罩，公然表明是領導需要；

二、2月14日，湖北全省仍被隔離，一名男子在微博聲稱，自己憑藉「當官的」父親，從省內天門市回到荊州市，結果涉事男子的父親被停職；

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三、2月22日，武漢尚在封城，1名當地釋囚居然成功抵達北京，並在京確診染上新病毒，最終多名涉事官員被問責，而該釋囚則因不諳規定獲免責。

正如外交部發言人華春瑩所言，外國人如果拒絕執行防疫措施，擾亂防疫秩序，危害公共健康和安全，當局將依法追究其法律責任。所以講到底最重要就是「一視同仁」，對外國人、拿外國護照的、當官的通通要用同一尺度看待和處理，相信國民都會樂見其成。