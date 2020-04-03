【基本法30年】人民日報：絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線行為

明日（4月4日）是香港《基本法》頒布30周年，央視在今日（4月3日）播出的《新聞聯播》節目中預告，明日出版的《人民日報》將發表評論員文章，題目是《不忘「一國兩制」初心 切實維護基本法權威——紀念香港基本法頒布30周年》。

央視預告，4月4日出版的《人民日報》將就紀念香港基本法頒布30周年發表評論員文章。（央視截圖）

文章指出，1990年4月4日，第七屆全國人大第三次會議審議並通過《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，這是「一國兩制」方針由構想變為現實進程中里程碑式的事件。30年後，回顧香港基本法制定、實施的不平凡歷程，總結香港特別行政區基本法實踐的規律性認識與有益經驗，對於確保「一國兩制」實踐不走樣、不變形，繼續推進基本法全面準確貫徹落實，具有重大的現實意義。

文章強調，歷史的經驗昭示，必須牢牢把握「一國兩制」的根本宗旨，把維護國家主權、安全、發展利益和保持香港長期繁榮穩定兩個方面有機統一起來，任何時候都不能偏廢。必須準確把握「一國」與「兩制」的關係，守牢「一國」底線，厘清「兩制」邊界，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為。

《人民日報》的評論強調，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為。（資料圖片）

文章還稱，必須堅定不移地貫徹執行基本法，堅決維護憲法和基本法的權威地位。必須始終堅定「一國兩制」制度自信，不為一時之曲折而動搖，不因外部之干擾而迷惘。文章又指出，「一國兩制」是香港的最大優勢所在，香港基本法為香港的發展開闢了廣闊空間。中央堅持「一國兩制」「港人治港」「高度自治」的決心堅定不移。

（央視／人民日報）