【新冠肺炎】鍾南山掛號費1200元引熱議　醫生分析：收費合情合理

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山是前線抗疫的領軍人物，內媒《健康時報》近日披露，83歲的鍾南山院士目前任職於廣州醫科大學附屬第一醫院，每周仍然在堅持出門診，掛號費為1200元人民幣（下同．約合1312港元），遠遠高出一般看診掛號費用。 這樣的收費引發網民討論，有人認為「物超所值」，也有人認為價格偏高。對此，有內地醫生在《新京報》撰文分析，為了真正對醫療需求進行必要的分流，這樣的收費合情合理。

鍾南山在廣州醫科大學附屬第一醫院出診時間為每周四下午。（微信平台）

文章稱，掛號費1200元對於大多數人可能在平時印象中較罕見。對於很多普通人來說，平時並沒有太多機會去了解醫院的掛號規則，因而，網絡中出現一些「驚奇」的聲音不難理解。但如果按照正常的掛號定價規則，這樣的收費是合理的。

文章指出，中國醫療服務定價一般屬於政府行為，在公立醫療機構中，都必須遵循政府定價，否則視為違規。作為醫生服務價值體現的掛號費也是如此，雖然沒有實行全國統一定價，但不同的省份都有統一的標準，而且都至少分為普通號和專家號，專家號可能是普通號的兩倍或更高一些。

鍾南山在呼吸科門診的掛號費為1200元。（微信平台）

「特需號」由醫院定價

文章續指，醫療專家的官方定義是具有高級職稱的醫務人員，而這個門檻如今已經成為各綜合醫院高年資醫生的標配，已經不大能體現醫生服務能力的 區別。所以，這幾年又增加了知名專家掛號費，但本着公立醫院公益性的原則，價格提高得有限。以有的城市為例，普通號是50元，專家號是70至80元，知名專家是100元，這樣的價格差並不足以真正對醫療需求進行必要的分流，這也成為很多醫院知名專家號被黃牛炒為幾千元的重要原因。

文章進一步指，為了適應市場需求，一些綜合實力強的醫院被允許增設「特需號」，允許醫院自主掌握價格，其掛號費往往高於普通掛號費數倍甚至十幾倍。

新冠肺炎在內地爆發初期，鍾南山臨危受命赴武漢查看當地狀況。（廣州日報）

文章認為，鍾南山作為國家頂級專家，在任何醫院出診，都應享有最高等級掛號費，不論從資歷還是學術地位上都毋庸置疑。在這個過程中，鍾南山院士其實沒有選擇，因為如果他拒絕出診特需號，就等於否定醫院在這方面的決策，也等於變相否定了其他醫生參與特需服務的機會，這是對其他同行的不尊重。綜合而言，鍾南山院士1200元的掛號費，是其學術地位決定的。

文章最後指，鍾南山在疫情來臨的時候，仍然奮戰在抗疫一線，「這也證明其人格之高尚」。他如今依然只住在80多平方米的房子裏，生活十分簡樸，這就是醫學大家展現出的風範，「社會本應該給他們更高的回報」。從另一個維度來看，「一些高等級的掛號費，也能夠讓社會真正認識醫學價值的可貴」。

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（綜合報道）