【新冠肺炎】三位神秘人物指責不公開　中國疫情數據造假了嗎？

始發於2019年下半年的新型冠狀病毒疫情究竟源頭何在，目前仍是關係重大的未知之謎。但其「震中」似乎已經從中國轉移到了美國。從新疆反恐到貿易戰，再到新冠疫情，中美兩國政壇、媒體甚至蔓延到民間的爭吵可謂曠日持久。近幾日的話題則在於中國官方是否在疫情數據方面造假。

三位神秘人物指責中國

彭博社引述三名未公開姓名的美國情報官員報道稱，中國刻意壓低了感染人數和死亡人數的數據。其中兩名官員聲稱，這些數據完全是虛假的。不過迄今為止，這份報告書的具體內容並未對外公開。

美國情報官員經常以不具名的方式通過美國媒體對外傳遞所謂官方信息，其中不乏一些真假難辨、無法證明的指稱。此番以保密的方式指責中國數據不公開，一如既往輕易地在國際社會掀起軒然大波，展現了美方引導輿論的精湛造詣。

另據美國《紐約時報》的報道，「根據前任和前情報官員的說法，中情局（CIA）至少從2月初開始就一直警告白宮，中國嚴重少報了新冠病毒的感染數，並且根據美國的抗擊病毒預測模型計算，中國的數字不可靠。」

一位名為「Yilia」的網友在《紐約時報》對該文的推特發帖下評論稱，「貴國沒有封城，貴國沒有應收盡收，貴國沒有要求民眾戴口罩，貴國沒有調遣全國醫護力量抗疫，貴國沒有全面排查接觸人員和疑似病例。那麼請問，貴國是哪來的勇氣用您的『抗擊病毒預測模型』來計算中國的數據？」

中國外交部發言人華春瑩在4月2日在回答相關問題時，以兩千餘字做出回應，其中提到，「最有資格做評判的應該是世衛組織以及有關的傳染病學和疾控學者，而不是幾個滿嘴謊言的政客。」

作為國際層面比較權威的世衛組織，自新冠疫情出現後，多次表態認可中方的的做法。在4月1日，世衛組織衛生緊急項目執行主任Michael Ryan表示，「中國、韓國、日本、新加坡等國科研人員通過發表同行評議論文等形式，每天及時同世界分享他們對新冠病毒的科學發現，這對以證據為基礎的世衛組織來說非常有價值。」

其實，在許多西方媒體指責中國疫情數據不透明甚至造假的同時，一直有聲音對西方防控疫情不力和數據隱瞞有所不滿。

著名醫學雜誌《刺針》（Lancet）主編Richard Horton在BBC節目上也明確指出，「中國傳遞的信息非常清晰，可是我們浪費了整個2月份，這簡直就是一場國家醜聞。」

即便是在國際外交和媒體中長期追隨美國的澳洲也傳出了可能讓美國人聽起來不太舒服的聲音。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）3月20日抱怨稱在澳確診新冠肺炎病例中，「很大一部分病例來源於美國」。4月3日澳洲聯邦政府首席醫療官Brendan Murphy在被問及中國數據可信度時巧妙地表示，「我唯一完全信任的數據是澳洲自己的數據，因為我們的檢測率是世界最高的……我認為中國的數據是相當透明的。」

意外的是，Murphy隨後提到：「顯然我並不信任其他國家，即使是美國的數字，病例可能比報告的要多很多。」

的確，美國在有關疫情的公開數據可信度已經是美國官方和媒體繞不開的話題。這不僅事關別國抗疫有效性和國家安危，對美國自身而言也是利害問題。但是美方的做法無疑是在重蹈美國媒體所指責的中國錯誤。

在中國疫情爆發之初，湖北省武漢市的應對確實顯得進退失據，或者說措手不及，出現了封鎖不及時、醫療資源緊張、防控收治安排紊亂等情況，甚至有所瞞報，例如在較長一段時間裏只以核酸檢測作為確診指標，忽視了大量的疑似病例。但是不久之後，中國就改換了一整套新的應對方案，中央協調、舉國動員、集中收治、全面防控、公開數據，還更換了湖北省與武漢市「一把手」的人選。中國之所以能夠在兩個月內扭轉疫情，正是歸功於這套「組合拳」。

但是這些新的被證明有效的做法，依然在美國遭受了相當程度的批判，更沒有受到美國政界的重視，遑論參照與借鑑了。這可能也是美國疫情逐漸趨於「失控」的一個重要原因，不過美國方面似乎無人為此承擔責任。

正如華春瑩在4月2日所問，「為什麼2月底白宮要求美國官員和衛生部門專家就疫情公開表態前必先得到彭斯副總統辦公室的批准？為什麼3月2日美國疾控中心停止發佈與檢測人數和死亡人數相關的數據？」再如BBC在3月5日的婉轉提醒，「確診標準過高、檢測延誤、試劑盒不足等中國曾經犯下的錯誤，似乎在美國以小規模重演。」

BBC還報道稱，「美國疾控中心（CDC）在生產病毒檢測試劑盒過程中一度遭遇技術困難。2月底，韓國已對超過9萬名民眾進行病毒檢測，然而，美國當時只進行了約500個檢測。」

其實，新冠肺炎病情已經席捲全球，是全人類正在共同面對的敵人。稱其為一場世界大戰也不為過，但是戰爭的對象不是中國，不是美國，也不是其他國家，而是至今還在迅速傳播、尚未得到有效控制的新冠病毒。只要一個國家沒有完全控制住疫情的傳播，其他國家就將始終面臨本國疫情輸入和反彈的風險。中美兩國是時候放下傲慢、偏見與分歧，攜手領導全球抗擊疫情了。

以中國的經驗來看，只要各國下定決心，制定出強力有效的方案並貫徹執行，並非不能在兩個月內扭轉疫情。