新冠肺炎｜駐法使館發文：西方輿論把疫情政治化　向中國「甩鍋」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球多國蔓延。中國駐法國大使館周日（5日）在官網刊登一篇文章，指西方輿論中總有人喜歡把疫情政治化，對中國進行無端指責和污名化，把中國當成「替罪羊」，向中國「甩鍋」。

文章稱，近期針對中國的指責主要集中在「中國原罪論」、「中國延誤論」、「中國產品質量低劣論」、「中國掩蓋疫情死亡人數真相論」，並稱中國把抗擊疫情中的對外援助作為開展「影響力外交」、「宣傳外交」的工具，想填補美國領導力缺失的真空，懷有地緣政治圖謀。

中國駐法大使館刊文指出，西方輿論把疫情政治化，向中國「甩鍋」。（網站截圖）

文章指出，「中國原罪論」不值得一駁，「中國延誤論」更是無稽之談。不是中國延誤了各國應對疫情，而是中國人民付出巨大犧牲頑強阻擊和有效遲滯了病毒向各國的傳播。可惜，中國為世界爭取到的窗口期被白白浪費了。

文章認為，西方傳媒報道的着眼點不是為了披露事實真相，而是借此打擊中國。因為他們認為，中國近期向世界各國提供防疫物資，擴大了中國影響，是在搞「口罩外交」、「影響力外交」、「宣傳外交」，他們想詆毀削弱中國的工作效果。如果不願看到中國影響力上升，那就應該加把勁，自己做得更多、更好。

文章認為，中國人民付出巨大犧牲頑強阻擊和有效遲滯了病毒向各國的傳播。可惜，中國為世界爭取到的窗口期被白白浪費了。（資料圖片）

指「低估論」無視事實

文章又指，這幾天突然冒出一些關於「武漢死亡人數被低估」的報道。消息來源是美國當局控制的兩個輿論戰工具。西方反華勢力的輿論戰套路就是如此：先假藉情報機構或專家之口編造謊言，然後發動傳媒集中炒作。他們不怕被「闢謠」，因為謊言會像病毒一樣瞬間傳播到全世界。即使最後謠言被拆穿，他們污衊抹黑中國的目的已達到。

至於西方輿論為甚麼這時候炒作「低估死亡人數」的說法？文章就談到，當前歐美國家疫情飛速發展，感染人數呈指數級增長態勢，死亡人數也在驚人地增加。疫情發展令許多西方人憂心忡忡，也令其反思為甚麼中國能控制住，他們卻做不到？「低估數據論」能讓某些政客、傳媒心安理得地為本國控制不住疫情、病例增加速度之快、死亡人數之多找到合理的理由。「如果有甚麼宣傳戰的話，中國是以事實為依據，宣傳自己的抗疫成就，而美國等西方國家的某些人則是無視事實，編造謊言，糊弄本國民眾。」

（綜合報道）