新冠肺炎｜內地專家：西方施行群體免疫　中國後期或陷入被動局面

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，中國工程院院士、中國醫學科學院院長王辰於3日（上周五）接受內媒採訪時表示，一些西方國家施行實質性的「群體免疫」策略，中國後期可能陷入被動局面，對經濟社會發展、國際交流和開放帶來不利影響，唯有醫學才能解決這問題。

中國工程院院士、中國醫學科學院院長王辰表示，一些西方國家施行實質性的「群體免疫」策略，中國後期可能陷入被動局面，唯有醫學才能解決這問題。（網絡圖片）

王辰稱，通過這次大疫，中國必須增長的智慧，就是對醫學科技的高度重視。目前中國的抗疫戰，主要打的是社會組織的仗，而非科技仗。中國應該少一些說漂亮話的人，多一些目光冷靜、頭腦清醒、行動穩健迅捷的科學家。

王辰指，中國目前疫情防控效果明顯，但在對新冠病毒的認識還遠遠不夠，對其傳播規律也缺乏想像力，所以還不是歇口氣的時候，還要對疫情是否反覆保持足夠警惕。

王辰又將中國與歐美進行比較，指歐美會比較理性地，在資源短缺的情況下，會斷指求存。中國是比較感性的，重感情的，一定要把每個人到維護住。於是，在將來就可能出現一個情況，就是歐美人群受了大的損失之後，人群免疫能力就上來了，可以敞開國門。中國反過來有可能面臨這樣的局面，對於14億人口這樣人均醫療資源較低的國家來說，既要重感情，還要保持社會穩定，還要保持國門的開放狀態，誰能做這件事？只有醫學能幫國家。

王辰表示，在新冠病毒的科技研究上，中國要認清楚自己的狀態。當中國還為這些假陽性、假陰性，尤其假陰性所困惑的時候，在這麼短的時間內，有的國家已經是一滴指血十分鐘，就能準確率很高的測出來了，已經可以分發到家庭裏邊，像糖尿病一樣的自己測一下填報了。這就是科技的力量。

王辰最後指，中央已經明確，要求特別是重點地區和地方，要組織人群的流行病學調查，調查到底有多少所謂的無症狀感染者。通過抽樣調查，能夠對人群整體的免疫力狀況和無症狀感染者的比例摸底。三個月、六個月後覆查，則可以反映未來群體的免疫力和疾病流行情況。這個依據拿在手裏，中國才能制定科學的防控措施，才能在世界各國普遍受到疫情影響的情況下掌握主動權，不至於陷於被動。

（《人民日報》客戶端）