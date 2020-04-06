【新冠肺炎】與SARS相比　鍾南山：這一次中央政府是完全透明的

中國工程院院士鍾南山近日接受深圳衛視專訪時表示，與2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群，俗稱「非典」）的時候相比，當時「有關部門是有隱瞞的」，但這一次面對新型冠狀病毒肺炎，「中央政府是完全透明的」。

鍾南山表示，與SARS時相比，這次中央政府面對疫情是完全透明的。圖為國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強於1月下旬赴武漢視察，指導疫情防控工作。（中新社）

鍾南山表示，這一次跟17年前的SARS相比有些不太一樣，以前就比較重視醫療，重視國家的政策走向，不太重視總結和學術。所以在那個年代的話，並沒有發表很多的文章，沒有總結。但這次不同，一方面進行積極地防治，一方面也積極總結，所以中國現在很多經驗在國際上是被人所採納以及接受，這個是一個很大的進步。

被問到講真話會否有壓力，他指出，在想要是越考慮得通盤就越平（圓）滑，還是需要把主要的問題講出來，而這一次跟上次有很大不同，「應該說17年前，我們的有關部門是有隱瞞的，這一次中央政府是完全透明的。」

鍾南山稱，他們匯報了以後，全國很快就採取行動，包括「圍堵」武漢。（中新社）

「現在回頭看，我們做法是對的。​​​​」

鍾南山稱，他們匯報了以後，一天兩天左右全國就採取行動。一個是「圍堵」武漢；第二個全國的群防群治；第三個是透明，要求所有的城市都要報疫情情況。第四個就是強化對個體的檢測。「所以這個工作一做的話，我們就取得成功。」

他又說，比較欣慰的就是，那個時候在早期是有很多的議論，對國家的措施，包括一些對人的自由，對各方面的看法，「現在回頭看，我們做法是對的。​​​​」

現年84歲的鍾南山，2003年曾領導抗SARS，也是中國這次抗擊新型冠狀病毒肺炎疾情的靈魂人物。（中新社）

疫情對中國及全世界都是非常好的教訓

鍾南山亦認為，這次疫情對中國乃至全世界都是非常好的教訓，因為冠狀病毒已經在這個世紀發生過三次。2003年是SARS，2012年是MERS，2019是COVID-19。凡是冠狀病毒它都會引起比較大的流行，同時也比較高的死亡率。人類對此並沒有很深的認識，所以將來冠狀病毒出現的話，都要高度警惕。

他指出，在SARS以後，這也是重點研究跟收治上的地方，也經過一段時間的研究，後來卻慢慢就淡化了，或者說是隊伍也就不那麼強了，「覺得好像過去了就這樣了。」因此，不管是冠狀病毒其他的任何的傳染病，都是一個很大的非常值得重視的一個教訓，要是早期不重視，它就會發展到全世界，影響整個社會穩定和經濟的發展，甚至人類的生存。從這個理念看起來，預防為主就更加重要。