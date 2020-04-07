民主「害了」台灣，還是「幫了」台灣？

新黨前主席郁慕明4月3日於個人Facebook表示，「看着台灣從風光成四小龍之首，到如今內鬥內耗，『問題在選舉』；大陸能不斷突飛猛進，也是因為不搞選舉，而是共產黨領導、多黨參政的協商民主」。

郁慕明隨後又說，「以為『民主』就是選舉、就是一切照美國，甚至把台灣不講法治的民粹當民主，最後就是陷入向下沉淪的惡性循環」。

新黨前主席郁慕明。（網絡圖片）

郁慕明所言，其實是經濟學界與政治學界間的長期論戰，即政治民主化能否刺激經濟成長？郁言固然點出某一派論點的部分結果，卻完全忽略中間的脈絡。

台灣民主化已數十載，台灣經歷李登輝、陳水扁、馬英九至現任的蔡英文等多位領導者，台灣內部的政治互動過程紛紛擾擾，幾乎台灣全部的社會精力都花在政治口水上，尤其是統獨、國家存亡的議題，2020台灣總統大選最為明顯，2020台灣選戰實際上即為物質議題（經濟）對決後物質議題（民主）的決戰。

加諸以21世紀後，自媒體興起，人們的注意力更被網絡上的政治論戰吸引，鮮有人注意到台灣經濟從民主化後似有停滯──至少台灣的經濟表現並沒有讓台灣多數人「有感」。因此，回到鬱慕明的問題，台灣民主化對於經濟發展有無影響？而這影響，是正面或負面的？

上世紀五十年代以後，國民政府將重心從「反攻大陸」緩慢轉移到「建設台灣」。（網絡圖片）

就讓證據說話吧

台灣開始採取較為積極的經濟發展政策，一般而言須從1953年台灣始實行進口替代政策算起，也就是國民政府將重心從「反攻大陸」緩慢轉移到「建設台灣」的開端，也是過程。

若從台灣的人均名目GDP檢視，不難發現自1953年起，除了某幾年較為跌撞外，成長率幾乎都是以二位數成長，這種情況一直持續到1987年蔣經國宣布台灣解嚴，才開始發生變化──一般認為蔣經國宣布解嚴，是嚴格意義上的台灣民主化的開端。

1987年的台灣人均名目GDP成長率為32.56%，是台灣至今仍未被超越的紀錄，而從1988至1990年的成長率一度來到個位數，1991年復又回到兩位數的成長，原因在於1991年至1993年，台灣始有大型的經濟建設計劃，稱為「六年國建」，這是繼蔣經國的十大建設後，由國家帶領、台灣最大規模的經建計劃，總金額達新台幣8.2兆元（1新台幣約合0.03美元），其中新台幣5.2兆元為公共投資金額，後因故暫停。連戰接任台行政院長時，停止大部分六年國建計劃，六年國建因而胎死腹中。1993年後，台灣GDP成長率最高僅8.08%，直至2000年台灣第一次政黨輪替前，台灣的GDP成長率都未再來到兩位數，2001年的GDP成長率甚至是-10.14%。

1987年，蔣經國宣布解嚴。（網絡圖哦）

台灣的GDP成長率數據似乎是台灣自民主化後，經濟成長受制於民主化的證據。只是，數據上的相關能否武斷推導：台灣民主化與經濟發展具因果關係，甚而成為一道阻礙？

民主是經濟的絆腳石或墊腳石？

就學理論因果，民主化是加速或阻礙經濟成長，相爭多時，迄今並無定論。

「兼容觀點」（compatibility perspective）認為，民主制度約制政府力量，能讓利益極大化，不論是對消費者、生產廠商皆是如此。在經濟效率的層面上，民主政治能刺激生產與消費誘因，加速經濟發展，同時避免政治菁英壟斷資源，確保政府受監督，促使行政透明。

「衝突觀點」（conflict perspective）則認為，民主機制下的公共政策以全民參與為前提，民選政治人物為了爭取選票，必須與不同的選民「妥協」，甚而推出短視近利的政策討好選民。民主制度本身的設計即不利於經濟發展，只有微薄的證據顯示民主政治可推動經濟成長，實際的因果關係並不見得一定是兼容觀點所稱的「民主為因，成長為果」，也可能是「成長為因，民主為果」，經濟合作暨發展組織（OECD）國家的經濟成長是在威權政府的統治下，做出經濟成長的成績。

台灣民主化前，經濟成長亮眼，民主化後呢？ （Getty）

從實證角度來看，在沒有經濟發展基礎下所建立之民主政權無法長久持續，非洲的前殖民國家貿然推行民主的結果即為鐵證。一般論者認為，台灣的兩蔣威權體制較能約束社會、避免分歧，給予政治菁英充分自主性，制訂合宜之公共政策，此亦是促成台灣經濟成長的主因之一。

不成熟的民主 反被民主所害

民主的本質是開放社會、釋放多元的社會活力，並運用這股社會活力，達到約束政府的作用，但是「多元」的本質實為一種分歧，前述之分歧易受政客操弄，更易操弄成極化對決。

台灣經過「二次反轉」（two turnover）──兩次和平的政黨輪替後，台灣在「形式上」是穩定的民主政體。然而，2020台灣總統大選卻將「不成熟的民主」缺陷徹底暴露無遺，2020台灣總統大選受外部環境（香港反修例風波）的「幫助」，民進黨、蔡英文操作「芒果乾」（亡國感）成功，終讓整場大選變成單一議題對決，不明來由的國家滅亡感在台灣社會發酵，催出蔡英文手上的817萬票。

2020台灣總統大選1月11日晚間，結果出爐，由現任總統蔡英文連任。 2020無來由的亡國感，催出蔡英文手上的817萬票。 （洪嘉徽／多維新聞）

2020選舉過程中，經濟議題被簡化成「愛台灣」或是「不愛台灣」，如果「愛台灣」，就要「反韓國瑜」。影響深遠的核能議題、台灣的自由貿易協議議題、兩岸議題等，皆是依前述的脈絡被徹底簡化，任何議題的討論都毫無意義，只有愛不愛台灣的差別──這就是不成熟的民主結合民粹使然。

議題的簡化討論是毒害、侵蝕台灣的民主基礎。台灣民主化數十載，反而走了選舉式民主的老路。諷刺的是，台灣人自豪台灣是華人所擁有的成熟穩健之民主政體，但台灣的民主化如何阻礙經濟發展卻已被當成案例研究。