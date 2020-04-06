【瑞幸咖啡造假】內地公眾號分析：牆倒眾人推　或以強制退市收場

曾揚言要超越Starbucks、在美國上市的的中國品牌瑞幸咖啡於4月2日發公告稱，2019年二到四季度存在偽造交易行為，涉及銷售總金額約為22億元（人民幣，下同）。消息引起輿論嘩然，令其市值1日間蒸發50億美元，中國證監會亦發出聲明譴責其造假行為。至於瑞幸緣何主動出來「認錯」，則與同日流出的一份對該公司的做空報告有關。 曾在紐約擔任對沖基金公司的分析師和基金經理的內地公眾號「龐觀者清」作者老龐今天（6日）發表文章指出，在看了瑞幸事件的諸多細節後，認為與過往中國概念股赴美上市的財務造假案例頗為相似，參照往例，企業因財務造假被做空很少能有翻身之日，「只要財務造假被坐實，幾乎全是以被強制退市的方式收場」。

這篇文章分析，一般而言，要做空一間公司的股票大致有3種原因：財務造假、基本面惡化、估值明顯過高。而真正的做空老手最喜歡揀財務造假類型的下手，因為財務造假一旦被證實，股價基本上全面崩盤，後面還會伴隨着大量曠日持久的集體訴訟，很少能有翻身之日。

瑞幸咖啡公司自去年第二季起，偽造約22億人民幣銷售額，以及相關費用及支出。（資料圖片）

他舉例稱，曾任職的基金公司透過分析發現一間名為「中國高速頻道」（China Media Express）的在美上市企業，其收入規模、淨利潤以及回款周期都快過同類公司。根據測算，其實際收入可能只有公布的1/3左右，明顯存在財務欺詐。及後，一些知名做空機構迅速曝光該企業造假行為，致其股價大跌，很快遭遇「牆倒眾人推」，最終因財務欺詐被強制退市。

投行、Big4非「不造假」保證

文章稱，中概股上市時，大牌投行加四大會計師事務所（「Big 4」）的組合，並不能保證公司不造假。就像這次瑞幸，承銷團是由瑞信、大摩和中金組成，審計用的是安永，但「割起韭菜」來照樣不含糊。

瑞幸咖啡董事長陸正耀（中）在微信發文致歉。（資料圖片）

文章指出，在財務造假醜聞曝出後，瑞幸股價大跌，在5、6美元的價位上交易量劇增。那些敢於此時出手，搶帶血的籌碼，無非是懷有僥倖心理，下注瑞幸能觸底反彈，起死回生。但從過去諸多案例看，只要財務造假被坐實，幾乎全是以被強制退市的方式收場，這既包括那些相當知名的首次公開招股（IPO）企業，也包括許多不知名的小公司。

文章最後稱，有些投資者還可能有錯覺，因為即使醜聞曝出後，往往股票在價格大跌後，還能繼續交易。但接下來，就很可能突然有一日收到股票被直接停止交易的消息，就像上文提及的「中國高速頻道」那樣。

（微信公眾號「龐觀者清」）