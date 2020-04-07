【觀察】民進黨搶盡抗疫鎂光燈　在野陣營只得「疫步疫趨」

台灣立法院第十屆立委儘管已於2月1日就任，但由於新冠肺炎疫情肆虐全球，使得台灣政壇焦點全然圍繞在防疫議題上。萬事莫如防疫急，再加上行政機關陸續拋出諸多防疫措施初見成效，獲得台灣民眾普遍支持，無形中限縮了各在野黨在本屆立法院的發揮空間。

綜觀各在野陣營自選後到抗疫期間，無一不處在一個極為尷尬的境地：既不能「逆時中」（指疫情中心指揮官陳時中），開闢其他議題，卻又不得旨趣，輿論效益不高，最終只得緊跟着執政黨的防疫基調走。

中央流行疫情指揮中心指揮官兼衛福部長陳時中。（中央疫情流行指揮中心提供）

根據台媒美麗島電子報3月30日公布的民調指出，台灣民眾對於執政的民進黨正向評價已達54.9%，創下該報自2006年同一主題調查以來的新高；至於台灣人對於蔡英文的信任度與執政滿意度，前者達68.8%，後者更達到69.4%，對於現任閣揆蘇貞昌的施政滿意度也攀升至67.6%，上述三數據均接近七成門檻。

若不看仍有一定程度綠營背景的美麗島電子報民調，向來被認為立場相對偏向藍營的《中國時報》4月3日公布民調指出，在各政黨立委滿意度部分，民進黨立委目前以57%居冠，其次則是時代力量的46.4%，國民黨立委則僅有22.8%。從上述一藍一綠媒體背景的民調得知，雖然目前輿論的鎂光燈焦點多半在於蘇貞昌與流行疫情指揮中心指揮官陳時中身上，但民進黨立委仍因執政黨的整體表現而獲益。

雖然台灣朝野間的政治攻防看似因為防疫優先而緩和，但在野黨仍舊在期間力求表現，諸如國民黨立法院黨團在台行政院尚未拍板要訂定肺炎紓困振興特別條例之前，就喊出要為疫情訂定特別預算及其母法（特別條例），等到行政院搬出院版肺炎特別條例後，又連番要求民進黨政府應明定「防疫照顧假」、「疫苗研發獎勵」、「遠距教學獎勵」等，戮力不讓民進黨壟斷防疫議題市場，其他在野的民眾黨、時代力量立法院黨團亦是如此。

隨着行政院將加碼特別預算，國民黨立法院黨團則呼籲政府應以發放現金來紓困受疫情影響群眾。（國民黨立法院黨團提供）

由於目前行政機關防疫作為沒有出太大紕漏，某種程度也讓各在野黨團難針對執政黨的防疫政策進行批評，不過在防疫之外，各在野黨團也另闢蹊徑創造或撿議題來打，箇中也不乏勝果。例如時代力量、台灣民眾黨、國民黨等連番炮擊行政院版《國土計劃法》修法草案，批判該草案授權政府在推動台灣重大建設計劃時，可適時檢討變更國土計劃，是為「國土破壞法」，連番攻訐的結果，迫使民進黨團為求順利立法，遂改推出一個相對沒有爭議性的《國土計劃法》草案，代替原先被在野黨罵翻的政院版。

除了《國土計劃法》讓在野黨有議題操作的空間之外，民眾黨團自開議後便持續推動「18歲公民（投票）權」的修憲倡議，雖然這主張並非民眾黨、時代力量黨團、國民黨團所獨創，但藉着召開記者會、持續倡議，再加上國民黨實際提案並交付給修憲委員會審議，種種努力終於成功倒逼長期致力於推動「18歲公民（投票）權」的民進黨以修憲提案回應，以示一定會處理到修憲議題的決心。

除了國民黨團外，民眾黨團也針對紓困2.0提出自己的看法，希望政府放寬紓困條件，使基層勞工更容易得到協助。（台灣民眾黨立法院黨團提供）

為因應疫情對台經濟造成的衝擊，蘇貞昌日前宣布將提高政府紓困額度，即便台灣幾個在野黨團缺少「防疫業績」撐腰，致使媒體曝光與政黨支持度等皆遠落後民進黨，但隨着紓困額度提高必將涉及特別預算審理，以及肺炎特別條例的修法，這顯然將是受疫情所困的在野黨，磨刀霍霍、旗鼓監督民進黨的一次大好機會。