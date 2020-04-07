【新冠肺炎】軍方援鄂專家組組長：核酸檢測陽性並不證明就是感染

央視主持人白岩松周一（6日）在節目中連線援鄂軍隊前方專家組組長、解放軍總醫院呼吸科專家劉又寧，解讀軍隊支援湖北醫療隊的救治進展。 劉又寧表示，核酸檢測是一個很重要的手段，但「核酸檢測的本質只是發現病毒在哪兒」。病毒有沒有活性，有沒有傳染性是不知道的。嚴格來說，核酸檢測陽性並不證明就是感染。隨着疫情的延長，實際上已經發現個別「攜帶病毒」的健康人。

援鄂軍隊前方專家組組長表示，核酸檢測陽性並不證明就是感染。（資料圖片）

據劉又寧介紹，軍隊的診療方案中，強調抗體的「金標準」的檢測，檢測到抗體證明病毒肯定存在，而且引起全身的反應，「所以抗體增高，說明宿主確實是有感染了」。當然抗體有IgM和IgG兩種，IgG這種抗體產生得較晚，但假設兩周以後有4倍的增高或變化，這個病人是能確診的。「這種診斷是別人推翻不了的，所以我們把這種診斷稱為『金標準』。」

但他也表示，這個診斷也有缺陷，因為它往往是回顧性的，發病兩周後才發現。因此核酸檢測還是很重要的。

籲正名為「新型冠狀病毒病」

對於軍隊診療方案中為何不稱「新冠肺炎」，而叫其「新型冠狀病毒病」，劉又寧指出，軍隊方案主要參照國家方案制定，但在學術上有不同觀點。第一個理由是，有相當一部份病人沒有肺炎，就是相當於國家方案中的輕症病人。第二個理由是，新冠病毒不僅僅侵犯到肺，它侵犯到全身，有好多臟器也受累，也逐漸在肺以外發現病毒。

劉又寧指出，隨着疫情的延長，實際上已經發現個別「攜帶病毒」的是健康人。（資料圖片）

他指出，最典型的是在屍檢的時候看到脾臟、骨髓、淋巴結的受累最嚴重，甚至很少能夠找到正常的淋巴細胞，這就提示細胞免疫功能不是一般的下降，如果這種狀態下還稱其為肺炎，顯然是不合適的。如果稱為病或綜合症，可能會更好一些。

劉又寧續指，在英文上承認世衛的「COVID-19」（2019冠狀病毒病），但中文還是叫「新冠肺炎」，不是很合適。他個人認為，傳媒叫習慣了還是可以叫新冠肺炎，但在學術文章、官方稱呼上，應該改成世界統一的名字，全面、確切反映疾病本質。

對於紐約一名深切治療部（ICU）華人主任報告稱，當地有不止一名年輕病人自己走近病房，但48小時之內就病故，他表示無法解釋，因為這種現象在中國非常少見。「美國為何能出現這種現象，是病毒有區別？我們不知道，大家關注一下就可以了。」

（央視新聞）