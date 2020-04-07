楊甦棣揭示「主從關係」弦外音　美國眼中的台灣

台灣前總統李登輝自今年2月8日入住台北榮民總醫院後，截至目前仍未出院。3月29日，台灣《自由時報》刊登了美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣（Stephen M. Young）一篇名為《向李登輝致敬》的短文，楊甦棣藉此文表達對李登輝的推崇之意，但也不經意地顯露出，台灣的所作所為似乎都是在美國眼皮底下，陷入了一種喪失自主性的困境。

檢視楊甦棣該篇文章，當他從語言能力、台灣民主化的關鍵人物等角度對李登輝高度讚揚的同時，連帶透露了美台間的緊密關係；然而，會有如此的緊密關係，不過又是與美國的國家利益有着高度關聯。

台灣《自由時報》刊登了美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣（Stephen M. Young）一篇名為《向李登輝致敬》的短文。（中央社）

更耐人尋味的是，楊甦棣文中提到1999年時，李登輝在提出蔡英文等人為其量身訂做的「兩國論」後，中共已暗示「兩國論」幾乎等同戰爭行為，「而在華府，克林頓（Bill Clinton）已和六四天安門事件後的中國逐漸恢復友好關係，指示我必須向李總統強硬表態。」

楊甦棣說，兩國論發表後，他和李登輝曾進行過「一對一」、無翻譯也無記錄的對話，因此，兩人能「打開天窗說亮話」，李登輝也不會因有他者存在而感到難堪。楊甦棣稱，當時他雖然避免「為難或羞辱」台灣的民選領袖，但亦向李指出，美台雙方必須共同努力，為兩岸緊張情勢降溫。

其實，由楊甦棣這篇「讚文」，可一窺美國在台灣做決策時扮演的關鍵角色。甚至，他在文中沒講明的是，在與李登輝的私人對話中，可能早就不經意，甚至「故意」為難了李登輝，因此他才刻意強調當時不讓李在別人面前難堪。

3月5日，蔡英文接見美國在台協會主席莫健（左），感謝美方通過《台北法案》，以實際行動支持台灣。（台灣總統府供圖）

馬英九看不懂AIT的蠻橫

類似的狀況，馬英九在其《八年執政回憶錄》中也有提過。2015年5月，馬英九提出《南海和平倡議》後，本欲親自前往太平島視察。然而，該構想被告知AIT後，AIT某高層官員卻態度強硬，認為馬英九不該去，以免影響原本預計該年7月的過境美國行程。馬英九在書中回憶，一個駐台美方官員，竟然可以用威脅、粗暴蠻橫的態度面對台灣，他迄今仍不懂為什麼。

不過，箇中原因其實再清楚不過。長期以來，台灣都是在追求「自主性」或「主體性」，「主體性」就是相對於「附屬性」，展現在是否能主宰自己的命運。過去，台灣曾因是聯合國成員、高速的經濟發展，以及民主化後的成就獲得充足「主體性」。然而，進入二十一世紀後，台灣政治氣氛劇變、發展陷入瓶頸、國際地位下降、民主自由走進死胡同、經濟發展更是停滯，使得「主體性」與自信同時下降，而「附屬性」則急速上升。自此，台灣的行動就更受限於美國與北京。

講得直白一些，楊甦棣的回憶表現出AIT的角色或許更像美國駐台的「總督府」，美國藉由AIT深度介入了台灣的重大議題，並實質規範着台灣在兩岸和國際議題上的言行，這顯示出，台美關係其實從兩蔣以來在本質上幾乎毫無變化，台灣必須隨時配合美國利益，毫無自主性，美台之間實質上仍是「主從關係」。

長期以來，台灣都是在追求「自主性」或「主體性」，「主體性」就是相對於「附屬性」，展現在是否能主宰自己的命運。（資料圖片）

老大哥始終站在台灣背後

再者，我們也可以注意到，蔡英文政府在2020年大選前後，對內對外都在鋪陳「美台關係史上最佳」的論述，加上台灣不斷受到北京施予的政治壓力，因此「美台建交」話題打蛇隨棍上，更有不少台灣網友到美國白宮請願網站「We the People」發起有關「美台建交」的連署，要求美國能夠「給個交代」。

然而，AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）對相關問題雖然給了回應，但她強調，過去四十年，「維持現狀」為兩岸提供了和平繁榮，「我們認為，嘗試改變現狀會威脅這個穩定」

孟雨荷的回應明確代表了美國官方的立場。影片中，她的臉上帶着「尷尬又不失禮貌的微笑」，直接戳破台灣輿論對「美台建交」的遐想泡泡，直言之，美台是「真朋友、真進展」（Real Friends, Real Progress），但若想要建交，一句話：抱歉，不可能！

其實，不僅是一般民眾有此幻想，就連被稱為「水牛伯」的新任立法院院長、政壇老手游錫堃也多次力主「美台建交」。去年11月，游錫堃在「台灣國家永續發展論壇」上指出：「2020年這一戰……贏了，台灣與民主就繼續，台美建交就有機會，尤其美國最信任的就是蔡英文，如果蔡英文贏了，台美關係會更好。」

蔡英文政府在2020年大選前後，對內對外都在鋪陳「美台關係史上最佳」的論述。（中央社）

當1月11日民進黨大獲全勝後，和游錫堃同樣出身台灣宜蘭的民進黨立委陳歐珀也說，時機已然成熟，未來四年，台灣朝野應往與美國建交的方向努力。順利成為立法院院長的游錫堃，更兩度當面對美方人士表達「美台建交」的希望。

相較於游錫堃等人的興致勃勃，美方表現得意興闌珊。前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）即稱，「沒聽過美國有此計劃。」AIT台北辦事處處長酈英傑（William B. Christensen）亦未有任何回應。

然而，美國一方面雖然不願正面回應美台建交議題，但另一方面眾議院仍以壓倒性票數、參議院以「一致同意」（unanimous consent）方式通過《台北法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），該法案建議美國行政部門應支持台灣強化其正式外交關係，以及與印太區域和世界其他地區國家的夥伴關係。

最終，這項美國國內法也獲美國總統特朗普簽署生效，看在台灣眼裏，當然又是美國「友台」的鐵證，又是個可以拿來吹噓的政績。然而，台灣在雀躍之餘忽略了美國至今都未與台灣建交，甚至如前述般地認為「改變現狀」將會威脅「穩定」，對照民進黨所言之「美台關係最佳時刻」，這難道還不夠諷刺嗎？

除此之外，當台灣去年面臨「斷交潮」危機時，美國雖大張旗鼓召回巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多等國的外交官，並發表聲明關切，甚至公開介入維護台灣與所羅門的邦交，但最終仍無濟於事。從中不只看出美國對國際事務影響力的下降，也可看出世界秩序格局正在產生變化，並非美國的一紙國內法或聲明就能逆轉。

在此情況下，「美台建交」終究是個假議題。美國官方已多次直接或間接否認了建交的可能性，山姆大叔可以與台灣維持友好的朋友關係，但無法越雷池一步。至於美國透過包括《台北法案》等多項議案對台釋出友好訊號，其實更是做給北京看，讓大陸知道他們手中還有一張隨時可出手的「台灣牌」。

台灣在相關問題上，若還只想着依靠美國，恐怕只會讓自己陷入更無止盡的深淵。（中央社／資料圖片）

台灣只能是中美博弈的牌？

對於這場博弈中的另一位關鍵行動者─中國大陸而言，就算在疫情衝擊之下，也不可能會因《台北法案》的通過，或諸如「美台建交」等街談巷語，而對統一台灣有所卻步。如此一來，壓力最終會回到台灣身上，究竟能否看懂美方那抹「尷尬又不失禮貌微笑」背後的涵義？或是繼續共奏狂想曲，沉浸在「有夢最美、希望相隨」的確幸心態裏？

更重要的是，即使美國給了台灣愈來愈多甜頭，但依然對着台灣說：「維持現狀」就夠了；而當美國給的海市蜃樓愈多，兩岸關係則愈趨惡化，台灣的實際處境也就愈來愈艱困。而且，現在的美國如此頻繁地打「台灣牌」，是不是也代表了美國沒有別的牌可打的窘境，甚至表現出美國自信心下降的現實？

從美國對台灣一手給糖、一手拉緊韁繩的態度，其實也說明了，為什麼近年來蔡英文與民進黨政府在兩岸問題上愈來愈激進，特別是2020大選獲勝後向實質台獨的狂飆突進，即便未得到美國的正面背書，也必定有美國的默許。然而，台灣更應該認識到，就本質上來看，這必然符合美國當前的利益、但是不是也切合台灣的利益則存在很大疑問。無論如何，這也再次向外界證實，兩岸問題的解決關鍵仍在中美兩強手中，台灣在相關問題上，若還只想着依靠美國，恐怕只會讓自己陷入更無止盡的深淵。

上文刊登於第208期《香港01》周報（2020年4月6日）《楊甦棣揭示「主從關係」弦外音 美國眼中的台灣》。

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