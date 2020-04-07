【新冠肺炎】台學者：難保證美國力挺台灣不會變卦

新冠肺炎蔓延全球、重創美國，過程中產生的恐中仇中情緒，也進一步激化了兩岸對立。台灣旅美學者翁履中指出，新冠肺炎讓兩岸不斷靠近衝突發生的臨界點，承平時期，對於美國協防颱灣與否的質疑，都會被視為少數意見。但當親眼看到新冠肺炎重創美國，即使相信美國能夠復原，過程中力挺友邦介入境外紛爭的意願恐怕不高。「面對可能出現的空窗期，台灣豈能不做好準備？疫情過後，全球實力大洗牌，誰能打包票，說好的力挺，不會變卦？」

根據最新統計，截至北京時間4月7日7時許，美國新冠肺炎確診達366614例，死亡個案突破萬人；中國大陸疫情則趨緩，累計確診81740例，累計死亡個案逾3000人。

翁履中認為，美國受到新冠肺炎打擊，在恢復期間恐無意介入境外紛爭，在兩岸激化對立之際，台灣必須繃緊神經、做好準備。（Facebook@翁履中）

綜合台灣《聯合報》報道，美國德州山姆休斯頓州立大學（Sam Houston State University）政治系助理教授翁履中指出，就在台政府表示願意捐贈醫療物資，向世界伸出援手被全球媒體高調讚揚的同時，美國知名外交政策期刊《國家利益》雜誌（The National Interest）近日卻對兩岸關係的未來提出警告，甚至呼籲美國政府慎重考慮，未來是否還要堅守《與台灣關係法》對台灣的承諾。

美國五大保守派重要智庫之一的卡託研究院（Cato Institute）資深評論人卡本特（Ted Galen Carpenter）認為，自肺炎疫情爆發以來，兩岸民眾之間透過媒體和社群網絡的信息引導，不信任程度甚至是敵意日漸升高。這讓原本就緊張的兩岸關係更進一步走向衝突發生的臨界點。

以台灣在野黨時代力量推動護照正名而進行的民調為例，75%民眾支持護照上的國家名稱移除中華民國改為台灣，顯示即使在疫情中，傾向台灣獨立的政治意識形態，正因為媒體和政治人物的推波助瀾而更加顯著。

蔡英文曾公開表示，中華民國是主權獨立的國家，不需要再宣告獨立。（中央社）

即便蔡英文和多位民進黨高層政治人物都公開表示，中華民國是主權獨立的國家，不需要再宣告獨立。可是當蔡英文和政府官員都開始以「中華民國台灣」來做為國家名稱，任何熟悉外交事務的專家學者，大概都能清楚的看出背後的意義。

因此，許多智庫學者擔心，台灣社會恐怕已經決定要放棄在美中之間取得平衡的對衝戰略，正式朝向脱離中華民國的方向前進。

翁履中表示，事實上，美國學界和智庫的專家們對是否要為台灣兩肋插刀有過不少激烈辯論，但自特朗普執政以來，因為美中貿易戰開打，台美關係逐步深化，導致過去幾年間，任何人對美國會不會協防颱灣提出質疑，大概就會被視為唱衰台灣。

美國新冠肺炎死亡個案突破萬人大關，疫情似乎並未達到高峰。圖為美國紐約用於臨時存放新冠患者遺體的冷藏車。(新華社)

承平時期，不論是相信或懷疑美國，都可以看成是少數人的意見而一笑置之。但當台灣民眾透過媒體報道，親眼看見新冠肺炎重創美國，確診和死亡人數都不斷飆升，甚至連美軍官兵也受到感染，國家實力大受打擊。再看看這一個月以來特朗普的領導力，連各州州長都不再指望特朗普領導的聯邦政府能夠拿出辦法而紛紛對外求助。

翁履中強調，即使相信美國的國力足以從疫情的重創中復原，台灣也必須認真思考，在美國實力復原時期，力挺友邦介入境外紛爭的意願恐怕不高。面對可能出現的空窗期，台灣豈能不做好準備？疫情過後，全球實力大洗牌，誰能打包票，說好的力挺，不會變卦？