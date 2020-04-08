【新冠肺炎】回望SARS：温家寶單刀赴會　24小時化解危機

2003年非典型性肺炎（SARS）疫情危急關頭，時任中國總理温家寶赴泰國曼谷出席中國—東盟領導人非典特別會議，前後歷時24小時。這次會議不僅鼓舞了東盟，也讓世界看到亞洲在突發危機面前能同舟共濟。對中國來說，這次會議被視為對國際社會因非典疫情「隔離中國」浪潮的一次成功突圍，化解了危機。

首先在中國爆發的SARS疫情是全球面臨的重大公衛挑戰，東盟首當其衝。2003年2月底至3月初，東盟10國（文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、老撾、緬甸、柬埔寨）先後發現了SARS病例，大部分國家出現疫情。其中越南最早發現病例，而受衝擊最大的新加坡到4月24日已經發現病例189例，其中17人死亡；此外還有95個疑似病例。

在疫情最為嚴重的新加坡的倡議下，4月29日，東盟10國首腦在泰國首都曼谷召開特別峰會，共同商討防治SARS。東盟原來沒有邀請中國，時任中國外交部副部長戴秉國知曉後，提出中國希望與會。這一倡議得到東盟支持，中國總理温家寶率團到會。陪同出席會議的有時任外交部副部長王毅、衛生部副部長王隴德、著名呼吸病學專家鍾南山等人。

這是温家寶就任中國總理一個多月後首次出訪，也是中國和東盟國家領導人首次舉行特別會議。因為非典疫情首先發生在中國，並開始蔓延全球，國際輿論對中國表示不滿，甚至指責中國隱瞞疫情，一些國家開始考慮不讓中國人入境。在這種「內憂外患」的情況下，温家寶參加此次特別峰會，面臨的國際壓力之大可想而知。

温家寶2003年3月出任中國國務院總理後，在中外記者會上當眾表示：當好中國的總理不容易，我覺得身上的擔子有千斤重。（新華社）

在這樣一個非常時刻，温家寶臨危受命。抵達曼谷機場後，温家寶在接受香港記者提問時，以略帶悲愴的聲調表示：「我這一次來，就是敢於面對現實和面對世界，請你相信中國政府和中國人民。」

中國—東盟「10＋1」峰會緊接着東盟10國峰會之後召開。温家寶忍辱負重，他在開場白中說：「我是本着坦誠、負責、信任、合作的精神，前來參加這個會議的。我將向東盟領導人通報中國的疫情和防治工作中的主要經驗教訓，介紹中國政府採取的措施。」

温家寶首先承認：「面對這場突如其來的疫情災害，我們缺乏預防和控制經驗，應對機制不健全，一些地方和部門工作不力。」然後承諾：「中國政府是勇於面對困難、高度負責任的政府，時刻把人民健康和生命安全放在第一位。我們已經並且繼續採取果斷的措施，努力扭轉這個局面。」

當然，温家寶並不是兩手空空出席峰會的。除了口頭承諾之外，温家寶表示，中國決定出資1,000萬元人民幣設立專項基金，以支持與東盟合作抗擊SARS；中國將繼續鞏固和深化與東盟的經濟合作。

中國—東盟峰會結束後，温家寶又通過記者招待會向國際社會傳遞信號。「中國政府是一個負責任的政府，不僅要對我國13億人民的身體健康和生命安全負責，而且要為世界人民的福祉和健康貢獻力量。我代表中國政府出席這次會議，表明了我們勇於面對現實，勇於面對世界。」温家寶還保證，世界衛生組織可以到中國任何地方實地考察，選擇任何醫院了解情況。

這次會議，中國與東盟10國簽定了聯合聲明，建立互通疫情機制，成立了專項基金，攜手共同對抗非典，進一步促進友好合作關係。更為重要的是，通過這次會議，中國扭轉了國際社會對中國的一些負面看法，樹立了一個負責任大國的形象。國際輿論對中國的指責轉化為同情與支持，中國成為這次會議的最大贏家。

2003年4月26日，温家寶到北京大學視察防治SARS情況。(人民網)

中國的成功來自温家寶高明的外交手腕和謙遜的個人作風。當時媒體報道，温家寶這次外訪在曼谷停留24小時，出席9次會議，9次接受記者訪問。每次會面都提早到場，有禮貌和有風度地迎接各國領導人，主動熱情地與他們握手問候。

從曼谷回國數天後，温家寶於五四青年節在清華大學與青年學生座談時，很自豪地宣布﹕「我和我們的代表團可以說不辱使命，我們用『坦誠、負責、信任、合作』這8個字取得了東盟10國領導人的理解，在雙邊會談和『10＋1』的會談中，沒有任何一個國家的領導人責難中國，都是理解、同情、支持和合作的態度。」

從根本上來說，中國這次外交上的成功，來源於並證明了中國之前採取的果斷措施，已經得到國際社會的認同，比如中共中央政治局常委會部署抗擊SARS，罷免衛生部長、北京市長，構築全民防控體系，以鐵腕控制疫情等。

成功來之不易，温家寶感受最深。中國—東盟峰會結束後，温家寶在看望中國駐泰國使館工作人員和中資機構代表時，曾動情地說﹕「中國抗擊非典的任務很重，我的心情也很沉重，最近睡覺，我經常淚流滿面。」