【觀察】踩「台獨」紅線測底線　兩岸政府誰在喊「狼來了」？

2019年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19,新冠肺炎）肆虐全球，美國海軍羅斯福號（CVN-71）及列根號（CVN-76）航空母艦許多官兵染疫，美軍在亞太地區的「震懾力」因此減損。資深「獨派」、台灣前副總統呂秀蓮卻在此段時間示警「（台灣）政治人物別再亂講話，別再刺激中國（大陸）」、「戰爭已到海峽中線」。

與呂秀蓮的「憂心忡忡」相對應的，則是台灣行政院長蘇貞昌與綠營立委、「獨派」政黨立委在台灣立法院議場，藉質詢拿「台灣獨立」旗、護照英文名稱「去China」等「台灣正名」議題的一唱一和，以及國台辦近來幾度點名蘇貞昌說着「蘇式謊言」散播「政治病毒」，「公然挑釁，置台灣人民於危地」的高聲「提醒」。

蘇貞昌頻頻踩着「台獨」紅線，測試北京底線。（洪嘉徽／多維新聞）

不過，呂秀蓮的「示警」與國台辦的「提醒」並沒有引起台灣輿論太多關注，反而引來網絡言論卻一片「又是狼來了」的訕笑，反而是蘇貞昌及一派拿着兩岸關係說事的立委們，都博得網絡高聲量支持，甚至親綠的《美麗電子報》3月底公布的民調，蔡英文、蘇貞昌都滿意度都逼近7成，民進黨的滿意度也來到將近6成，蔡英文對於蘇貞昌將「台獨」旗幟說成「我們國家的」及「（正名）不急在一時」等「未謹守分際」言論，也只是語氣和緩的重調老調「中華民國台灣是最大共識」，甚至還肯定蘇貞昌「說出很多人的心聲」。

蔡英文、蘇貞昌及一派「抗中」立委踩着「台獨」紅線，化身「辣台妹」、「辣台派」測試北京底線，以謀取自身政治利益已是「故伎」，無需再多言。值得注意的卻是，在美、中對抗的國際大架構及新冠肺炎疫情延燒下，愈來愈多台灣人相信美國及「民主陣營國家」對台灣的支持堅實且可靠，只要沒有走上「法理台獨」這條路，口頭上說着、隱身於鍵盤之後主張「兩岸不同國」吃北京豆腐，只是「描述事實」，所謂「戰爭已到海峽中線」、「置台灣人民於危地」等言論，甚至習近平上任之初所謂「基礎不牢，地動山搖」，其實都不過如同《伊索寓言》中的那個屢次喊「狼來了」的放羊孩子，凸顯的只是北京也需要「對內交代」，甚至還有「美中脱鈎」、「世界需要台灣」等說法，北京不會在台海輕啟戰端說法出現。

蔡英文不放棄台獨黨綱，又緊抱「中華民國」的軀殼。（中央社）

必須指出來，當台灣網絡言論將國台辦的「警告」當成「放羊的孩子」時，其實台灣已經開始走進「危地」。

首先，兩岸分治後走上不同的政治體制，兩蔣時代的經建官員極富洞見的選擇紡織、半導體發展出口替代產業，讓台灣以一蕞爾小島及中小企業為主的產業結構得以成為全球科技產業供應鏈獨特的存在。

不過，若將這個「獨特性」放在美中對抗框架中，擴大解讀成「世界需要台灣」、「北京需要台灣」，忽視中共曾在國際封鎖下，發揮「威權體制」的制度優勢，自主發展「兩彈一星」，成為美、蘇都不敢忽視的強權的歷史過往，外顯的就是無知。

其次，如同蔡正元「酸」北京，任憑蔡英文政府不將「九二共識」當一回事，甚至還將其毒化，一再挑戰底線也「沒有地動山搖」，甚至以美軍仍為世界獨強，解放軍短時間內仍難望其項背，建構出「放羊的孩子」的台灣網絡主流意見，這將是最大的錯誤。

呂秀蓮此前表示，兩岸關係緊張，「戰爭已到海峽中線」。（網絡圖片）

中國大陸是世界第二大經濟體、第二大軍事強權，美、中對抗是歷史的必然，再者，美國自決定與北京建交以來，就已明白「台灣問題」是北京的「核心利益」，美國海軍雖然漸將巡行南海及台海「常態化」，並加強在菲律賓海及日本海域空中及海上武力的演習，但始終打着「自由航行」名義，考慮的其實是美國利益。

尤其難堪的是，當蔡英文政府趁着新冠肺炎肆虐，與美國同一口徑不斷「刺激」北京，使得兩岸關係不斷對立高升之際，美國知名外交期刊《國家利益》（The National Interest） 卻專文對兩岸關係的未來提出警告，呼籲美國政府慎重考慮，未來是否還要堅守《台灣關係法》對台灣的承諾，所持的理由正是台灣社會似乎已經決定朝「正式脱離中華民國的方向前進」。

是以，美國智庫認真看待中共的「核心利益」，甚至建議美國政府將台灣民眾視為「保命符」已40年的承諾放棄，台灣卻將國台辦的「提醒」當成「兒戲」，甚至取笑，豈不怪哉？

呂秀蓮是個明白人，知道兩岸和平的重要性；將國台辦的「提醒」當成「放羊的孩子」則是可悲的，因為北京的角色應該是「狼」，充分掌握了主動性，蔡英文一方面放任蘇貞昌與「獨派」立委唱和，卻又同時抱着《台獨黨綱》與「中華民國」的軀殼，兩岸政府誰是「放羊的孩子」，其實已非常清楚。

至於，習近平說的「地動山搖」會不會實現，台灣人不會希望有那一天的，最好不要有那一天。