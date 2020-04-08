【新冠肺炎】「電鍋乾蒸」 炊出台人對口罩的五味雜陳

近期，在台灣電視與平面媒體上，均可見到台灣流行疫情指揮中心的廣告，內容是在推廣、教導台灣民眾如何使用「電鍋乾蒸口罩」，盼能達到重複使用的效果。當然，這對於自古就流傳「勤儉是一種美德」的華人社會來說，相當契合。

然而，當台灣官方宣布境內「口罩生產可達1500萬片」，緊接着又宣布「捐贈疫情嚴重國家1000千萬片口罩」，這來回之際加上政府推出的「勤儉」衛教，自然令人起疑，為何台灣老百姓需要勒緊褲當「省戴省用」？難不成民進黨政府過去秉持着「救人得先自救」又要來個「滾動式更新」？

台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖中）示範用電飯鍋蒸口罩消毒，他還表示，蒸後的口罩熱熱的很舒服。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

綜合台媒報道，當地時間3月25日台灣食品藥物管理署（TFDA）指出，「考慮民眾容易取得器具，以電鍋乾熱進行醫用口罩殺菌程序，應可在保有適當殺菌效果下，兼顧維持口罩的過濾效能。」

緊接着，台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中、被譽為各國搶着要的「天才IT大臣」唐鳳分頭在各自的記者會以及網絡平台推廣「電鍋乾蒸口罩」，盼能透過「勤儉」的衛教，讓民眾輕而易舉的在家消毒，達到口罩不浪費、重複使用的效果。

事實上，看到台灣政務官陸續跳出來指導民眾「如何乾蒸」，可能還以為台灣境內口罩數量仍供不應求。但事實上，根據台經濟部長沈榮津最新的說詞：「台灣經清明連假後，口罩產能有望突破1500萬片」。換言之，按台灣製造的口罩數量，以及最新的口罩購買政策（14天9片）來檢視，台灣口罩理應足夠還不至於走到「電鍋乾蒸」重複使用的地步。

台灣官方建議電鍋乾蒸口罩，引起爭議。（網絡圖片）

更令人費解的是，在疫情爆發之際，當時台灣社會口罩大量缺貨，網絡上因此傳出「電鍋乾蒸」的信息可以緩急口罩不足。對此，專責醫藥器材部門的食藥署也回應稱：「高温烘乾『可能』會破壞口罩結構，影響防護效果。」

坦白說，先不論民進黨政府與「電鍋乾蒸口罩」之間的反反覆覆，若從科學視角出發，「電鍋乾蒸口罩」的作法應該還需要更多的前提，以及提供官方如何驗證的詳細說法。舉例來說，此前食藥署藥粧組研究員王兆儀表示，「（台）食藥署過去審核口罩都是以『單次使用』進行審查，而噴酒精、高温烘乾都可能會破壞口罩結構。」前文提及的「單次使用」，是在承平時期生產口罩的特色，但如今口罩原物料可能面臨缺乏，以及「緊急式」的生產製程，即便口罩合乎標準，但能明顯感受嘴上的口罩變得比較輕薄，更難以相信現今的口罩可達「多次使用」的特性。

再者，自從「電鍋乾蒸口罩」發佈以後，網絡上時常可見民眾實測的結果是口罩融化，令人質疑「電鍋乾蒸」的可靠程度。畢竟，台灣官方所言的「證實」並無詳細公布何種方式檢驗？檢驗過程中涉及的電鍋品項、環境是否影響「電鍋乾蒸」效果，以及加熱後的口罩濾材補集率？更重要的是，整理綜合那些相關研究文獻。而這些疑問應經由台灣官方統一釋出科學實證過程，才能消解民眾對於「電鍋乾蒸」的疑慮。

台灣許多機車騎士，騎乘機車也會戴上口罩防疫。（中央社）

當然，有論者會認為這些要求只不過是枝微末節、小題大作。但問題是，官方宣稱「電鍋乾蒸」是經由科學研究證實，那麼理應按「科學在意細節」的精神開誠佈公。就好比既然宣稱台灣口罩數量足以應付台灣民眾，為何現實上仍有許多民眾無法購得口罩？為何還需要推播「電鍋乾蒸」重複使用？

「魔鬼出在細節裏」，其實「電鍋乾蒸」恰恰反應了民進黨政府喜於「呼嚨」（欺騙，應付）老百姓的作風。當民進黨宣稱日產能已達1320萬片，不僅自用足夠也能捐贈他國，但有了「電鍋幹蒸」之後，就有台媒細算產量並質疑：台灣每日生產的口罩，約有200多萬片至500多萬片口罩「不知所終」；台灣指揮中心從未完整公開每日口罩生產、分配數量，但從台灣共6萬多名警察，每人一天分配不到一片口罩，以及台灣疫情指揮官陳時中公開教民眾「電鍋蒸口罩」來看，顯然台灣捐口罩，並非「行有餘力」，而是「暗槓（閩南語：暗藏）產能」。

台灣民眾試用了「電鍋幹蒸」，結果慘不忍睹。（Facebook@施育婷）

對此，行政院長蘇貞昌又有話要說，他先拋出媽媽的故事指出，「我媽媽從小就告訴我們，自己吃剩的才要給人家、省吃儉用，幫忙鄰居以及有困難的人，才是高貴的情操」。蘇貞昌強調，台灣人這種愛心跟高貴情操，獲得世界很大的肯定，這是台灣人一代接一代所留下的珍貴資產，「政府對口罩的每一片，都是非常認真、嚴謹的使用，絕對沒有暗槓」。

然而，實情是台灣部分民眾依然難以購得口罩，即便民進黨政府將口罩政策提至每人「14天9片」，但仍無法讓民眾至少在上班日時能每天更換口罩。對此，台灣官方的回應是「未限量會浪費」。問題是，台灣確診案例仍舊天天增加，許多民營企業因此要求員工全天候戴着口罩，使用一天的口罩不僅佈滿黏稠的唾液、擾人的灰塵，以及未知的病菌，這般骯髒的口罩還能連續的重複使用？

新冠肺炎疫情發展至今，台灣在各項防疫政策和效果上，都被國際公認是模範生，基於這項傲人成績，向世人雪中送炭也是台灣民眾能理解的。但遺憾的是，民進黨政府在抗疫過程中，卻也時常反反覆覆、前後矛盾，採取雙重標準。對「專制中國」就是雷厲風行、對「民主歐美」則是寬容愛戴；對外慷慨「捐贈」，對內則是勤儉「乾蒸」，這中間矛盾的「成本與債務」，就留待疫情結束之際見分曉。