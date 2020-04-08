【新冠肺炎】人民日報：詆毀污蔑世衛的危害不亞於疫情本身

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，美國總統特朗普（Donald Trump）近日批評，疫情在中國爆發初期，世界衛生組織（WHO）作出錯誤決定，又形容世衛非常「以中國為中心」。多名美國國會議員此前也就世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在應對疫情的表現提出質疑和批評。 對此，中國官媒《人民日報》周三（8日）發表評論稱，對世衛大肆進行詆毀和污蔑，這種置人類生命安全於不顧的「拆台」行徑，危害不亞於疫情本身。

3月12日，中國與世界衛生組織在北京以視訊連線方式舉辦新冠肺炎防治中國經驗國際通報會。（新華社）

評論指出，當前世衛組織正在盡全力協調國際社會共同應對新冠肺炎疫情，包括啟動多家實驗室、加緊建立全球檢測網絡，動員國際力量、加快科學研究和創新工作等，與有關國際和地區組織一起展現出積極領導力。

評論稱，新冠肺炎疫情發生後，中國一直與世衛組織密切合作。在世衛組織專家赴武漢進行實地考察、世衛組織—中國聯合專家考察組工作，以及經驗分享、物資援助等方面，中國都是世衛組織工作的堅定支持者。

評論又引用中國國家主席習近平在G20應對新冠肺炎特別峰會的講話稱，「中方支持世界衛生組織發揮領導作用，制定科學合理防控措施，盡力阻止疫情跨境傳播。」

譚德塞（左）來自非洲國家，中國與非洲國家關係親近，外界擔心他領導下的世衛會偏袒中國。（新華社）

評論強調，在需要團結一致抗擊疫情之魔的關鍵時刻，一些人卻居心叵測地對世衛組織大肆進行詆毀和污蔑，這種置人類生命安全於不顧的「拆台」行徑，危害不亞於疫情本身。

評論呼籲，戰勝全球蔓延的疫情，必須凝聚強大合力。「只有團結協作，人類才能獲取制勝之力，才能共享生命安全。」

（人民日報）