【新冠肺炎】世衛：「解封」顯示武漢抗疫巨大努力　未能放鬆警惕

4月8日凌晨0時，封城兩個半月的武漢正式「解封」，離漢離鄂通道管控解除，有序恢復對外交通。 世界衛生組織發言人接受內媒《澎湃新聞》訪時指出，「解封」顯示出武漢在抗疫方面的巨大努力，但現在還不是放鬆警惕的時候。

從1月23日宣布封城到4月8日正式解封，武漢封城時間長達兩個半月。（中新社）

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世衛組織發言人表示，中國公共衛生應對措施的第一階段集中在暫時性限制措施上，以阻止新冠肺炎在普通人群中的傳播。武漢市正在逐步解除暫時性限制措施，顯示出武漢此前通過各種方式為限制新冠肺炎傳播作出的巨大努力。

但發言人同時表示，現在宣布武漢或者中國其他地方的疫情得到控制還為時過早。由於沒有大面積人口的免疫、有效的治療方法或經驗證有效的疫苗，該病毒仍然對人們構成威脅。

4月8日凌晨0時，封城兩個半月的武漢正式「解封」，離漢離鄂通道管控解除，有序恢復對外交通。（中新社）

發言人還說，中國的新冠肺炎傳播速度有所減緩，疫情爆發的一個高峰已經過去。現在面臨的挑戰是，要防止在恢復正常秩序時疫情再出現高峰。

發言人認為，仍需要謹慎恢復及調整限制措施；繼續注意手部和呼吸道衛生、保持社交距離；持續進行新冠病毒檢測，進行隔離，以及追蹤和治療確診病例。隨著「復工復產」，公共衛生措施應著重於整合所有公共和私人場所的感染防控措施。

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籲繼續執行感染防控措施

世衛組織發言人表示，應繼續執行感染防控措施，現在不是放鬆警惕的時候。而在採取必要措施以阻止疫情反彈方面，武漢和中國各地的每個人都將繼續發揮巨大的作用。

發言人強調「保持物理距離」、「注意手部和呼吸道衛生」以及「如果有感冒症狀就留在家裡」等舉措，並指這些仍將是人們保護自己的必要措施。