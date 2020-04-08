【新冠肺炎】大陸只悼念，台灣只稱讚　問題只會更難解

4月4日，大陸官方為在新冠肺炎疫情中死難的民眾舉行全境哀悼，這是繼1997年鄧小平逝世、2008年汶川大地震、2010年玉樹地震等事件後再次設立「國家哀悼日」，同時也是首次針對公共衛生事件而設立。

然而，當官方備極哀慼地悼念這些死去的靈魂時，卻未見對疫情擴散所浮現的種種問題提出應對方法，廣大民眾希望看到的究責也沒給個交代。簡言之，疫情帶出的治理問題持續存在於大陸官場中，似乎仍難看出改善迹象。

大陸領導人日前聯袂出席哀悼新冠肺炎逝世者的紀念活動。（新華社）

回顧疫情在大陸的發展初期，武漢封城、省境封鎖、限制民眾行動等措施接踵而來。從事後諸葛的角度、以及大陸近期公布的官方數據來看，這些政策的確發揮關鍵作用，有效遏阻了疫情可能造成更大規模、更無所忌憚的傳遞，如今境外移入案例成為確診的大宗。

然而，無論如何，迄今疫情終究讓大陸失去逾3000條寶貴的性命，其中還包括許多在前線奮戰的醫護人員、以及新冠肺炎的吹哨者們。對此，大陸官方迫於輿論的批判，一反疫情初始時的壓迫，反而公開稱這些吹哨者們為「烈士」，湖北省委書記應勇甚至還稱讚李文亮「醫者仁心、不懼危險」。

但對李文亮、對那些染病過世、目前還在與死神搏鬥的民眾與家屬來說，這些哀悼儀式或死後的追捧，都比不上還給他們一個健康的家人來的重要。歸根究柢，大陸的疫情一開始會一發不可收拾，都是因為官場的治理問題沉苛太多所造成的結果，許多人認為「政府失職造成人禍」。

因傳播病毒消息而被警方訓誡，最終感染去世的李文亮醫生，成為本次疫情中一位無法忽視的象徵性人物。（資料圖片）

例如「下欺上」、「中央政令傳達不到地方」、「地方人人一把號各吹各的調」、地方官員缺乏積極性、「逢迎拍馬屁」的文化、甚至事情還沒告一段落，就由官方帶頭吹捧（例如出版大國戰疫一書、武漢省委書記王忠林的感恩教育），種種亂象，至今官方都沒給交代。可以說，在中國大陸，雖然由上而下的指令從來不缺，但地方如何應對的問題卻始終存在，也使災難發生時常常手忙腳亂。

至於一海之隔的台灣，情況也絕非民進黨政府宣傳的那樣完美無缺、是全球的防疫典範。疫情發生至今，雖然確診與死亡人數一直在控制中，但衍伸而出的口罩問題，就受到許多台灣輿論的質疑。行政院長蘇貞昌一開始尚稱台灣口罩絕對夠用，但隨即禁止口罩出口；未久，還限制民眾一次只能買2片、3片，口罩實名制後7天買3片，現在則是14天買9片。

但是，對民眾來說，14天中的上班上學日有10天，最好能夠14天10片才達到最基本的需求。然而，民進黨政府卻在當下表示要捐贈口罩給疫情嚴重國家，同時間仍無法滿足民眾最基本的1天1片需求。對此，官員們還打臉兩個月前的自己，向民眾示範如何利用電鍋幹蒸口罩，達到再次利用的功效，蘇貞昌甚至說，「我們也真的要惜物、要珍惜」。民眾對此不解的是，那為什麼要在此時捐贈口罩，而不是等到14天能夠有10片後再援助他國？

台灣方面目前已經兩次宣布將向外國捐贈口罩。（中央社）

再加上4天的清明節連假，各地政府原本都大做廣告，希望民眾不出國就到各縣市遊玩，結果造成部份景點人潮塞爆，可能造成疫情傳播風險，官方只好亡羊補牢發出警告簡訊，並希望曾至熱門景點者能夠自主管理在家上班。然而，通過手機訊號定位民眾所在位置、以及政府一面宣傳境內旅遊，卻又沒有防疫配套，造成響應政府支持境內旅遊的民眾，反倒成為某些人的眾矢之的。

不論是中國大陸或是台灣，如果認為舉辦悼念儀式、隨便拔除幾個人的官職就沒事，進而刻意忽略過程中發生的種種問題，那麼類似事件必定會再度上演；前文所提的台灣經驗，更顯示台灣的防疫與治理絕非一百分。兩岸實際上都存在許多治理短版，這些問題必須正視，否則不必等到兵戎相見，只要再來一場瘟疫，就可打垮彼此。