【台灣教科書之亂】抗戰史縮水　檢討「盟軍空襲的戰爭責任」

台灣政府於2014年發佈《十二年國民義務教育課程總綱》，正式開啟了「十二年國教」。但自2019年度秋季學期正式實施《108課綱》以來，無論是編書的出版社或身處教育第一線的教師，均指新教材在編纂時的急就章、倉促上路，堪稱「教科書之亂」。

另一方面，隨著台灣歷經政治民主化、教育改革、政黨輪替與近年興起的「轉型正義」風潮，台灣現行高中歷史教科書（共有南一、龍騰、泰宇、翰林、三民等5個版本）對於抗日戰爭的描述篇幅多寡不一，許多國軍將士浴血奮戰的戰役，在新版教科書中已經很難再看到。

台灣新版高中歷史教科書，各家版本描述中國抗日戰爭的篇幅不一。下方為龍騰、翰林版課本。（許陳品／多維新聞）

內容多授課時數少 抗戰史註定只能簡單帶過

在2018年10月公布的《十二年國民基本教育課程綱要》（108課綱）裏，對於中國對日抗戰的部分，放在了主題「現代化的歷程」，項目為「b. 戰爭與和平」，條目則是「歷-Ib-V-1東亞地區人民在二十世紀重大戰爭中的經歷」。課綱對此的說明為：

這個項目探討的重點在東亞國家追求現代化的歷程中，為何經常試圖透過戰爭達成政治的大一統？戰爭是促成或阻礙了國家的現代化？建議可留意以下問題： 1.由人民的角度出發，擇例討論中國、日本、台灣、東亞其他國家人民在二十世紀重大戰爭的經歷，進而反思人類如何避免戰爭，追求和平。 台灣《十二年國民基本教育課程綱要》

然而問題來了，首先《108課綱》建議《東亞地區人民在二十世紀重大戰爭中的經歷》加上《西方文化傳入東亞的影響》、《東亞國家對西方帝國主義的回應》、《民間社會與現代化的激盪》、《共產主義在東亞的發展歷程及對局勢的影響》、《區域合作與經貿統合的追求》等總計6個條目，要在10節課（每節課50分鐘）左右授課完畢，平均要讓高中生在80餘分鐘內學好完整的抗戰歷史，幾乎是「不可能的任務」，於是就產生了講述史實必須有所取捨的窘境。

抗戰史重要史事遺漏

其次，由於課綱只稱該部份講述「二十世紀重大戰爭的經歷」，並未特別指明要專門教授抗戰史，故在現行5個版本的高中歷史教科書中，對抗戰全面爆發前的九一八事變、一二八事變、滿洲國成立、「華北自治運動」，抗戰期間日本扶植成立的汪精衛政權、在東北的731部隊與「細菌戰」，以及國民政府大肆宣傳的台兒莊大捷、武漢會戰、崑崙關戰役、徵緬遠征軍等史事，都遭到不同程度的省略。

以泰宇版為例，不但將上述史事全部省去，該章節開頭就是1937年盧溝橋事件後「中日戰爭爆發」，完全沒有日本逐步侵華的背景交代，就連抗戰初期規模最大、歷時最久的大規模會戰─武漢會戰，也僅以一張配圖《進犯武漢的日軍炮兵》草草帶過。況且，讓中共由「逼蔣抗日」轉變到「擁蔣抗日」，促成第二次國共合作的重要史事─「西安事變」，竟放在後面章節《東亞共產政權的發展與影響》才講述，完全無法體現乃是由於日本步步進逼，而後才有「抗日民族統一戰線」的組成，以及忽略國府領導的國軍在正面戰場的浴血奮戰，遑論中共領導的八路軍、新四軍在敵後戰場之積極貢獻。

「花園口決堤」在台新版歷史教科書中詳細講述。（資料圖片）

強調「花園口決堤」是傷害人民的作為

除了部份史事闕而弗錄，在龍騰、泰宇、翰林版中，為形容戰爭中人民的苦難，還增加了發生於1938年6月的「花園口決堤」。翰林版稱：「國軍為防止日軍南下武漢，在河南花園口將黃河決提，以造成氾濫區，阻敵前進，人民因此受災」。龍騰版說：「國民政府為阻止日軍沿黃河西進而自行炸燬堤防，史稱『花園口決堤』，不僅造成黃河下游近百萬人死於決提後的洪水氾濫，也引發數百萬人的逃亡潮」。泰宇版則是用單獨段落、百餘字，對此着墨最多：「戰爭所造成的傷害不一定由侵略國造成，有時抵抗國為追求最後的勝利，往往會採取一些戰略手段以達目的。當時中國為阻滯日軍從北方南下武漢地區，在民國27年（1938年）6月下令炸燬黃河花園口堤防，因堤防決口造成近90萬人民的死亡，同時也造成人民經濟財產的龐大損失」。

「花園口決堤」是為阻止日軍進攻不得以而為之，其動機與理由與日軍侵略南轅北轍，將其置於日軍無情屠戮中國人民的段落後，不僅容易混淆兩者的性質，恐難使學生建立對抗日戰爭正確的史觀。而中國大陸現行高中歷史教科書─《中外歷史綱要》就完全沒提及此史事，應是避免價值觀的混淆。

盟軍轟炸之後的台灣彰化。（網絡圖片）

課本中的「空襲記憶」 責任屬誰？

近年台灣坊間論述二次大戰時，總是會提及台灣在戰爭後期受到美軍空襲一事（如台北大空襲、高雄大空襲），並以此主題製作為桌游。不過，各家出版社的課本對此議題的關注度落差頗大，例如三民版隻字未提；翰林版僅稱：「台灣在戰時，做為日本南進的基地，同樣力行『皇民化』運動，除了搜刮米、糖外，戰爭後期並遭受美軍的廣泛轟炸」。泰宇版敘述的較平實：「戰爭後期台灣民眾感受比較深的是跑空襲，盟軍雖然沒有直接登陸台灣，但作為日本殖民地與前進基地，在遭遇盟軍反攻時，無可避免受到盟軍轟炸，而轟炸較為嚴重的當屬高雄」。

南一版則是以《戰爭下的民眾創傷》為題來描述「空襲轟炸」：「戰爭後期，美國同樣以空襲來破壞日本生產力及打擊士氣，但波及眾多民眾。……當時為日本領土的台灣也遭美軍密集空襲，生產事業幾乎停擺，人民生活受到嚴重干擾」。龍騰版亦未在課本正文敘述台灣在戰時受到空襲，但卻以課文下方以表格《二次大戰遭轟炸的東亞城市》呈現台北與重慶、香港、呂宋島、倫敦、東京、廣島、長崎等地遭轟炸，寫出了空襲期間、轟炸方與大約傷亡人數，其中台北是1945年5月遭襲，由盟軍進行轟炸，傷亡約1.3萬人，此外，更有專欄提問：「空襲的戰略目標為摧毀敵方工廠、交通路線、原料生產與儲藏設施，破壞後勤補給，以結束敵方作戰能力，但是上表的死傷人數中，卻都有相當比例是『平民百姓』。請思考這樣的空襲是否合乎理性？是否合乎正義？而對這樣的戰爭傷害，誰又應該負責任？」

龍騰版在此以「平民傷亡甚多」為由，去檢討盟軍空襲台灣是否具備理性與行為的正當性，卻與該節最後的段落「戰爭責任」相互矛盾。在「戰爭責任」段落中，已說明了「二次大戰結束之後，戰勝國對戰爭責任進行追究，首先是對戰犯的審判」，並稱「被迫捲入戰爭的國家如朝鮮、中國等，戰後都要求日本政府公開道歉。其他戰爭之下的受害者，……也都持續在戰後向日本提出訴訟，要求補償或賠償」。

既然是審判戰犯、要求日本政府道歉賠償，那戰爭責任主體相當清楚，就是發動侵略戰爭的始作俑者─日本帝國，這也是造成東亞地區廣大人民傷亡的主要原因，盟軍用來阻止、擊敗侵略者的軍事行動（包括空襲）又怎會缺乏正當性？反過來說，若是盟軍的軍事行動缺乏正當性，那豈不是意味着日軍的侵華戰爭、乃至於構築「大東亞共榮圈」擁有正當性？龍騰版的這個提問段落，實有邏輯上前後矛盾、於理不合的現象。

基於《108課綱》將其主題鎖定在「東亞人群的移動與交流」， 台灣現行歷史教科書的抗戰史的論述，除了延續過去大篇幅介紹中國在抗日戰爭中的種種經歷，亦增加東亞地區（朝鮮、越南、菲律賓、緬甸、泰國、馬來半島、馬六甲）民眾在戰爭中的感受與苦難，這也是從前教科書甚少提及的部份。這種注意到了在同樣的一段時間裏，不同地區遭遇戰火時卻有着相當類似的集體記憶，塑造了東亞的二戰「共時性」（Synchronicity），有助於開闊學生的歷史關懷視野。不過，在授課時數有限與升大學壓力的前提下，增加了廣度、卻反映了深度的不足，教師要如何在上課補充更完整的抗戰史，避免學生對此一知半解，也是台灣歷史教育更應該努力的方向。