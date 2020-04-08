新冠肺炎｜武漢今約2.2萬人坐火車到珠三角　多地明確入粵須檢測

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前的「重災區」湖北武漢今日（8日）凌晨開始正式「解封」，恢復對外交通，離漢人員可憑湖北健康碼「綠碼」出行。 由於會有大批離漢市民前往珠三角地區，廣東多地近日宣布各種措施，明確入粵要求，以應對由武漢前來的市民。措施包括要求由武漢前來的市民在前往當地前後進行新冠病毒核酸檢測，及要求他們前往當地後每日測量體溫等。

中國鐵路武漢局集團公司指今日預計有5.5萬餘名旅客乘坐火車離漢，其中往珠三角地區的旅客較為集中，佔離漢旅客總量四成左右。（新華視點）

中國鐵路武漢局集團公司指今日預計有5.5萬餘名旅客乘坐火車離漢，其中往珠三角地區的旅客較為集中，佔離漢旅客總量四成左右。即約有2.2萬名乘客在今日乘坐火車往珠三角地區。

據中新社報道，根據內地旅行網站「去哪兒網」數據，今日離漢旅客多前往珠三角，而武漢-廣州南、武漢-長沙南、武漢-深圳北、武漢-上海虹橋和漢口-重慶北等成為熱門火車線路。另搜索未來三天的離漢車票發現，部分車次的車票已經售罄。以武漢到珠三角的高鐵為例，開往廣州的G1007次、G1009次、G551次、G1113次等列車車票已經售罄，開往深圳的G1035次、G1031次、G73次也已售罄。

據早前人民日報社旗下《健康時報》周一（6日）報道，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯教授表示，「從近三天普查數據來看，武漢的無症狀感染者佔0.15%-0.3%左右，也就是說大約有一兩萬的無症狀感染者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕」。

有專家近日表示，武漢的無症狀感染者人數大約有一兩萬。圖為4月2日，在武漢市江岸區武漢天地商業街，一名顧客接受體溫檢測。（新華社）

廣東多地要求進行兩次核酸檢測

為防範疫情出現反彈逆轉，廣東多地近日宣布各種措施，明確由武漢或湖北的入粵要求。深圳方面，深圳衛健委7日指，8日起武漢持有「綠碼」的市民赴深不需要強制隔離。但赴深的武漢籍旅客和其他湖北籍旅客有區別：持「綠碼」赴深的武漢籍旅客需要做2次核酸檢測，首次應該是在武漢做，結果為陰性才可以來廣東，如果未做深圳也會給補做檢測，7天以後再次檢測。武漢以外從湖北來的持「綠碼」人員，則不硬性要求檢測。

廣州白雲區方面，白雲區副區長盧綺文7日表示，當地會對湖北籍人員採取上門採訪、電話聯繫、群眾反映等方式排查。特別是8日以後回到白雲區的武漢人員，都要求提供最近的核酸檢測結果，如不能提供，幫助進行檢查，結果為陰性才可回到社區和村裏。

珠海方面7日發布信息稱，外省人員入粵時，應提前申請全國一體化平台「防疫健康信息碼」或「粵康碼」作為廣東省通行憑證，實現「一碼通行」 ；支持現階段武漢來粵人員進行入粵申報。武漢人員入粵時，應提前註冊登錄粵省事，使用「粵康碼」作為廣東省內通行憑證，實現「一碼通行」，並提前使用「入粵申報」登記目的地等基本信息。

廣東多地近日宣布各種措施，明確入粵要求，以應對由武漢前來的市民。措施包括要求由武漢前來的市民在前往當地前後進行新冠病毒核酸檢測等。（資料圖片）

東莞8日發布的《給武漢來莞人員的健康告知書》顯示，要求武漢來莞人員主動向單位或社區出示健康碼以及抵莞前7天內的新冠病毒核酸檢測結果；又要求武漢來莞人員來莞後14天內除正常上下班外，不要參與聚餐、聚會等群體性活動，不要前往人員密集的公共場所；做好自我健康監測，每日測量體溫2次，並在網上填報。

湛江6日發布《武漢來湛返湛人員健康告知書》，要求來自武漢的市民如已有近7天新冠病毒核酸檢測報告記錄，抵湛7天後再進行一次核酸檢測。如未能提供核酸檢測報告，需於抵湛當日主動到指定醫療機構進行核酸檢測，並於7天後再進行一次核酸檢測。

韶關6日發布《武漢來（返）韶人員健康告知書》，要求在來（返）韶前7天之內，做一次新冠病毒核酸檢測，並在抵達韶關時向工作人員提供該檢測報告；持綠碼且能提供核酸檢測報告的，抵達韶關後的第7天再到有關機構進行一次核酸檢測。

中山東區近日發布《給近期從湖北、武漢返東區朋友的一封信》，要求從武漢赴中山東區的市民，應在抵達前7天內在鄂醫療機構做新冠肺炎病毒核酸檢測，將檢測結果存留備查；做好自我健康監測，每日測量體溫3次，並主動在「粵康碼」上連續申報至少3天的健康狀況。

（綜合報道）