【新冠肺炎】被「綁架」的方方與撕裂的中國輿論場

「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」毛澤東在1939年面對汪精衛政府提出的「反蔣、反共、親日」口號，提出的針對性的反擊「政治原則」，在中國當下的輿論場中似乎體現的淋漓盡致。 因在新冠肺炎疫情期間，用日記的形式記錄（並公開發表）武漢封城後的社會狀況，以及她自己對這場疫情的看法，身處湖北武漢的作家方方，就深陷在撕裂的中國輿論場之中。 甚至，她還可能將因此陷入「名譽保衛戰」的訴訟當中。因為，有人基於對她日記所表達的不滿，舉報她濫用公權力以及房產問題。

輿論場上的兩種聲浪

從1月23日武漢封城之後第二天，農曆新年的大年初一開始，方方連續60天以日記形式，記錄她所了解（看到或聽到）的封城之下的武漢人的各種遭遇和身處危機中的焦慮，以及她對這場疫情方方面面的看法。她的日記每天深夜一發出，短時間內就閲讀量超過千萬，數萬人點贊留言轉發，在這場疫情防控的戰役中，方方成了互聯網時代罕見的「網紅」。

3月24日，方方寫完60篇日記，宣布終結，她引用《聖經》的話說：「那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了。」武漢於4月8日正式結束封城。但圍繞她，以及她所寫的「方方日記」（又被冠以「封城日記」）的爭議卻遠沒有結束。

對於方方所寫的日記，中國輿論場大體呈現兩種對立的看法。

支持者認為，方方的日記反映了疫情重災區武漢社會真實的一面，「是難得講真話的」。有媒體認為方方日記是武漢封城期間的「社會良心」。有聲音指，方方日記的現象必定會一直存在，而只要能引起社會的反思，讓社會進步，就是好作品。

有眾多學者、作家、教授和網友，對方方予以聲援。

要感謝方方，是她撿起了作家和文學掉在地上的臉。 中國作家 閻連科

中國的知識分子，怎麼能夠在這樣的事情上沒有自己的立場，沒有自己的看法，不敢說話呢？方方是最出色的「戰地記者」！ 華中師範大學教授唐翼明

反對者認為，方方日記陳述內容絕大多數來源於道聽途說，於抗疫無益；不符合抗擊疫情時的主旋律，沒有傳播正能量針對方方日記中流露出來的有普通市民生活的不便，對政府的不信任與質疑，以及對一些政策的抨擊。他們認為，這是「給國家形象抹黑，給政府抗疫添亂，給敵對勢力送刀」，以偏概全、誤導大眾，居心不良等。

方方是黑暗反動勢力的發言人，是中國人民的敵人，她的言論，既有巫婆的猙獰，也散發着法西斯氣息，表現出了暴力鎮壓批評者的強烈企圖，應該引起所有善良的、熱愛自由的人們的高度警惕！

也有人認為方方日記不合時宜，畢竟疫情關頭壓倒一切的任務是抗疫，製造恐慌是在添亂。有極端論者甚至不由分說給方方扣上「造謠者」、「噴子」的帽子，方方在日記中也多次直接回應了這樣的抨擊。

這是中國輿論場上截然不同的兩種聲音。方方已然被這兩種聲浪「綁架」，儘管她可能只是在表達自己。

非此即彼的輿論戰爭

正如此前在《輿論場：漩渦中的「方方日記」》指出，我們不能否認，方方日記確實有一些瑕疵和不盡如人意的地方，但它最大的價值，其實是在給處於疫情漩渦中的武漢人民以一份温暖和一個情緒宣洩口的同時，也給我們所有經歷了這場重大疫情的人提了個醒，或者敲響了警鐘。

然而，針對方方日記所掀起的，卻是非此即彼的輿論戰爭。方方近日更是成為眾矢之的，遭遇所謂「左派人士」的集體攻擊，甚至有人公開舉報方方房產來源問題。日前，一名微博博主公開舉報方方，稱其6套房產來源不明，直接點名方方求其解釋，引起輿論關注。

對此，方方於 4月5日晚回應稱，佩服該博主的「想象力、編造能力，還有他的杜撰膽量以及自信心」，表示要「法庭上見」。

這不是方方第一次陷入「名譽保衛戰」。此前3月12日，有網友發文稱，武漢自1月23日宣布封城以來，有數百萬人被禁足，但享受廳級待遇的湖北省前作協主席汪芳（方方）利用個人關係，通過武漢市洪山區交管局，在1月29日將其姪女送至機場，後者於1月30日飛赴新加坡。

隨後，方方在個人微博作出回應，稱其姪女母子離開武漢是中新兩國政府商議後，新加坡政府於2020年1月30日半夜安排專機的撤僑對象。「很多人在操心我寫姪女到新加坡去的文章，是不是刪了。沒有哦，是因為還沒有補到那裏。放心，這是一件非常正常的事，我不會刪的。」方方在個人微博稱。

似乎，圍繞方方的爭議，已經出現從觀點之爭演變成「敵我矛盾」的苗頭，甚至在網絡上出現人身攻擊。維基百科中方方的詞條，曾一度遭到惡意篡改。

方方從2020年1月25日起在自己的新浪微博每天靠臆想撰寫「自殺方方日記」，共持續60天，直至3月25日停止創作。 維基百科2020年4月8日 (三) 06:03的版本

誠然，方方日記中可能有一些道聽途說的問題，比如：「聽朋友說」，廣西年輕護士「去世」，實際上該護士仍在搶救並未去世，之後方方作了糾正；有一些觀點上的分歧和爭論，也屬於正常觀點碰撞。如非惡意，無傷大雅。

但方方以一個作家的身份，記錄武漢封城後的一些事件和現象，發表一些個人見解和看法，不能動不動就要求她具有統籌全局的整體性，否則就冠以「是以偏概全，誤導大眾」罪名；更不能因為她的做法和一些觀點獲得所謂「敵對勢力」的關注，以及擔心日記（英文、德文版）的出版會帶來國際社會妖魔化中國的結果，就惡意揣度她寫作日記的意圖和動機，就毫無甄別和無限放任的「反對」，甚至給她貼上「居心不良」標籤。這顯然是有失公允和不正常的。她的一些觀點和見解，不乏可圈可點之處。

真正偉大的時代，無疑應該是能夠包容各類批評聲音的時代。這恰恰也是中國輿論場所缺乏的。

本質上講，圍繞方方以及方方日記的輿論爭鋒，並非「你死我活」的敵我鬥爭。各方何妨多給方方以及方方日記，以及更多不同聲音多一點空間。正如疫情中逝去的「吹哨人」武漢醫生李文亮所言，「一個健康的社會不該只有一種聲音。否則，很容易將他們推向真正的對立面」。