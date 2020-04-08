新冠肺炎｜美國疫情嚴重　外交部：安排臨時航班接回未成年留學生

新型冠狀病毒肺炎疫情在美國蔓延，針對中國政府是否將會安排包機從美國接回未成年留學生等熱點話題，中國外交部4月8日（周三）回應稱，正協調有關部門安排臨時航班，以逐步、有序方式，將他們接回國內。

新冠肺炎疫情蔓延，圖為紐約緊急醫療技術人員運送病人到醫院急症室。（AP）

中國外交部發言人趙立堅表示，「中國始終高度重視和關心海外中國留學人員。新冠肺炎疫情海外多點暴發後，外交部根據黨中央決策部署，已經要求所有駐外使領館全面行動起來，想盡一切辦法，把黨和政府的關愛傳遞給海外中國留學人員。目前大多數海外留學人員仍然選擇留在當地，同時考慮到一些留學人員特別是未成年學生面臨的切實困難，外交部正協調有關部門安排臨時航班，以逐步、有序方式，將他們接回國內。」

據美聯社報道，2018至2019學年，中國有近37萬名學生在美國就讀。由於當下美國絕大多數學校已停課，學生宿舍清空，致使部份中國小留學生面臨生活照護困難。

截至香港時間4月8日上午7時11分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增29,609宗，至396,223宗，死亡個案達12,722宗，新增1,939宗。